Drucker können Whistleblower auffliegen lassen. Aufgeflogen ist auch, dass VW-Diesel nach der Umrüstung noch immer Dreckschleudern sind. Außerdem fand Apples Entwicklerkonferenz WWDC statt.

Auf einschlägigen Websites ist eine Kopie des Thrillers "Patriots Day" mit Mark Wahlberg in ultrahoher Auflösung aufgetaucht, die direkt von der Ende März erschienen US-amerikanischen Ultra HD Blu-ray gezogen sein soll – trotz des starken Kopierschutzes bei Ultra HD Blu-ray: die meistgelesene Meldung der Woche.

Eine mutmaßliche Whistleblowerin, die einen streng geheimen NSA-Bericht weitergegeben hat, ist offenbar schnell enttarnt worden: durch einen verborgenen Code, den der Druckers in das Dokument eingefügt hat (siehe Aufmacher). Die US-Regierung verpflichtet Druckerhersteller dazu, Ausdrucke mit einem solchen einzigartigen Code identifizierbar zu machen. Der Code soll eigentlich das Vorgehen gegen Fälschungen vereinfachen.

Forscher haben Bodenanalysen des Marsrovers Curiosity der US-Raumfahrtbehörde Nasa untersucht. Nach ihren Untersuchungen besaß der junge Mars viele Millionen Jahre lang die nötigen Voraussetzungen für eine lebensfreundliche Umwelt.

Abgasskandal ohne Ende: Das Kraftfahrtbundesamt hat nach einem ZDF-Bericht festgestellt, dass VW auch nach dem Software-Update gleich mehrere Abschalteinrichtungen verwendet. In mehreren Freigabebescheiden des Amtes seien die Abschalteinrichtungen als zulässig eingestuft worden. Auf der Straße werde der Stickoxid-Grenzwert um ein Mehrfaches überschritten.

Der Abgasskandal lässt auch das Forum nicht kalt: "Waldfruchtbär" schämt sich angesichts des Skandals für ganz Deutschland – "Das hier hat mit dem Land der Dichter und Denker nichts mehr zu tun. Wir sind ein großer Sumpf aus Korruption, Ignoranz und Dummheit." duke3d.exe fragt sich, ob er seine "Kiste aus dem Hause VW entsorgen oder weiter fahren" soll. Und HerrMeLIn gibt seine Erfahrung nach einem halben Jahr "Billig-Fix" weiter: "Das Update verschlechtert das Motorgeräusch (Nageln), den Verbrauch ( ~0,3 Liter/100km mehr) und sorgt dafür, dass der Dieselpartikelfilter häufiger regeneriert wird."

Das Spiel Rime nutzte den Denuvo-4-Kopierschutz und wurde trotzdem nach wenigen Tagen geknackt. Der Cracker macht Denuvo nun große Vorwürfe – die Anzahl der Abfragen würde die Performance verringern.

Auch in der vergangenen Woche gab es wieder Meldungen über Sicherheitslücken. So wurde bekannt, dass ein Trojaner eine besonders originelle Methode benutzt, um Befehle von seinem Command & Control Server entgegenzunehmen: Mutmaßliche russische Hacker nutzen das Instagram-Konto von Britney Spears dafür. Apropos Sicherheit: Kaspersky beschwert sich über Windows Defender bei EU-Kartellwächtern. Microsoft legt nach Ansicht des russischen Unternehmens Nutzern zu viele Hürden in den Weg, eine Alternative zu Microsofts eigener Antiviren-Software Windows Defender zu nutzen. Außerdem fand noch Apples Entwicklerkonferenz WWDC statt. Apple hat dort unter anderem ein iPad Pro mit 10,5-Zoll-Bildschirm und Sechs-Kern-Prozessor und den Drahtloslautsprecher namens HomePod vorgestellt. Im röhrenförmigen, etwa 18 cm hohe Lautsprecher nimmt Apples Assistentin Siri Befehle entgegen und beantwortet Fragen. Er soll ab Dezember auf den Markt kommen.

