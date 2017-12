Das iPhone X ist nicht mehr der uneingeschränkte Smartphone-Standard, Donald Trump will Menschen auf den Mond schießen, die Netzneutralität in den USA ist Geschichte: Die meistgelesenen und wichtigsten Meldungen der Woche.

USB-Sticks mit 2 TByte Kapazität für weniger als 40 Euro: Da müssten eigentlich die Alarmlampen angehen bei Amazon. Der Plattformbetreiber sollte eigentlich erkennen, dass es sich dabei um Betrug handeln muss – tut aber offenbar zu wenig, um die Kunden seines Marketplace vor solchen Angeboten zu schützen. Christof Windeck hat sechs solcher Sticks gefunden.

Das iPhone X gegen den Rest der Welt: Auf dem c't-Prüfstand musste sich Apples Topmodell gegen mehrere Konkurrenten aus der Android-Welt behaupten. Um vergleichbare Qualität zu erhalten, muss man nicht unbedingt 1150 Euro ausgeben, wie sie Apple für sein Topmodell aufruft. Kontrastreiche OLED-Displays und schmale Ränder bieten die meisten Top-Geräte. Wer viel Wert auf Akkulaufzeit legt, der kann mit einem wesentlich günstigeren Android-Gerät sogar wesentlich länger surfen.

Was ist mit dem Bitcoin-Kurs los? Der Kurs der Kryptowährung befindet sich auf einem gewaltigen Höhenflug, zugleich nehmen die Schwankungen zu. Jetzt gibt es auch noch Derivate auf die Währung. Vor Bitcoins als Anlageform jedenfalls warnen Profis, etwa die Chefin der US-Notenbank Janet Yellen.

Die Star-Wars-Saga geht weiter: Episode VIII, "The Last Jedi", schließt direkt an Episode VII an. Trotz einiger Schwächen wird "Die letzten Jedi" die Fans begeistern – und an der Kinokasse ordentlich absahnen – da ist sich Volker Briegleb sicher.

2019 sollen Autos des schwedischen Elektroautoherstellers Uniti auf den Markt kommen. Nun hat das Unternehmen sein erstes Fahrzeug vorgestellt. 14.900 Euro soll das Uniti in der günstigsten Variante kosten. Die Batterie mit 22 kWh soll eine Reichweite von 300 km ermöglichen. An der heimischen Steckdose soll der Akku innerhalb von gut drei Stunden voll aufgeladen sein.

Was sonst noch wichtig war

Die Meldung kam zu spät, um es noch in die Top Ten zu schaffen, nichtsdestotrotz ist sie wichtig: In den USA hat die Regulierungsbehörde FCC die Netzneutralität abgeschafft.

Weihnachten steht vor der Tür und die Zustelldienste vor immer größeren Problemen angesichts der Paketflut. Der Bundesverband der Paketzusteller rechnet damit, dass bis zu 30 Millionen Pakete mehr an der Haustür abgegeben werden als vor einem Jahr. Die Branche sucht jetzt nach Lösungen. Forist arnix hat da eine Idee für den Zusteller DHL. Und Werner Zehe einen Verbesserungsvorschlag für die Paketshops.

Manch einer würde Donald Trump gerne zum Mond schießen. Der amerikanische Präsident will seinerseits wieder Astronauten zum Mond senden, 45 Jahre nach der ersten Mondlandung. Der Mond soll Sprungbrett für weitere Missionen werden. (jo)