Viele WhatsApp-Nutzer mögen die neuen Status-Updates nicht, ein Forscherteam hat einen neuen Akku für Mobilgeräte vorgestellt, eine neue Richtlinie soll Geldtransfers vereinfachen: Die Top-News der letzten Woche.

Die von WhatsApp Ende Januar zum achtjährigen Jubiläum eingeführten neuen Status-Updates stoßen bei etlichen Nutzern auf wenig Gegenliebe: Sie strafen WhatsApp im App Store mit einer Flut an 1-Sterne-Bewertungen ab. Mittlerweile hat WhatsApp angekündigt, den alten Status wiederzubringen.

Ein Team um den mittlerweile 94-jährigen Lithium-Ionen-Akku-Miterfinder John Goodenough haben Forschungen für neuen Akku vorgestellt, der sich besonders für Mobilgeräte, elektrische Fahrzeuge und stationäre Energiespeicher eignen soll. Im Vergleich zu den heute gängigen Lithium-Ionen-Akkumulatoren soll die Ladezeit der Neuentwicklung deutlich geringer ausfallen und sowohl in Sachen Haltbarkeit als auch Energiedichte Vorteile bringen.

Noch ein Stromspeicher: Forscher des Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel untersuchen, ob man Strom etwa aus Offshore-Windparks bereits vor Ort speichern kann. Ein erster Test mit einer riesigen Betonkugel im Bodensee verlief vielversprechend.

LiMux-Ende ohne Ende: Karl-Heinz Schneider, Chef des kommunalen Dienstleisters IT@M, hat sich überrascht gezeigt über den Ruf des Münchner Stadtrats nach einem Konzept für die komplette Rückkehr zu Windows. Kompatibilitätsprobleme wegen Linux seien gelöst.

Die neue Richtlinie PSD2 der EU soll Geldtransfers bequemer, billiger und sicherer machen. Experten sehen darin einen grundlegenden Wandel für Bankkunden – wenn sie sich auf die Digitalisierung einlassen wollen. Anfang 2018 soll sie in Deutschland in nationales Recht umgesetzt werden. Forist dieGrüneFee fühlt sich an die Einführung der Gesundheitskarte erinnert und will seine Bankdaten nicht weitergeben lassen. Cabriofahrer ergänzt: "Zugriff auf MEINE Kontodaten hat NUR meine Bank".

Empfehlungen der Redaktion

Wikileaks hat eine riesige Datensammlung mit Hacks und internen Dokumenten der CIA-Hackerabteilung veröffentlicht. Eine unmittelbare Gefahr für die Allgemeinheit geht von der Veröffentlichung eher nicht aus. Nichtsdestotrotz schlagen die Wellen hoch: Verschwörungstheoretiker sehen in dem Leak einen Beweis für die Einmischung der CIA in die US-Wahl.

Der nächste Netzstandard 5G kommt, stellt die Mobilfunkbranche allerdings vor neue Herausforderungen. Während die Standardisierung noch läuft, haben Ausrüster bereits erste Demos präsentiert. Und die Netzbetreiber haben ein paar Forderungen an die Politik.

Der Bundestag hat den umstrittenen Entwurf der Bundesregierung für ein "Videoüberwachungsverbesserungsgesetz" unverändert beschlossen. Er sieht vor, dass die Videoüberwachung an "öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen" ausgeweitet werden soll. Die Bundespolizei erhält Bodycams und Kennzeichen-Scanner. (jo)