#replay fasst zusammen, was in der letzte Woche wichtig war: Welche Meldungen fanden die meisten Besucher, was wurde am eifrigsten diskutiert?



Auch so ein Internet-Ding - Amazons smarter Lautsprecher Echo: Nützlich oder überflüssig? Kein Mensch braucht das Internet of Things: Der Rant gegen vernetzte Kaffeemaschinen und Bestellknöpfe von Clemens Gleich belegte in der letzten Woche sowohl bei den Besuchen als bei den Kommentaren den ersten Platz. Der Beitrag wurde sehr kontrovers diskutiert. So wies Gast (13107) sehr ausführlich auf Vorteile vieler IoT-Angebote hin. gurk27 dagegen merkt an, dass das Internet of Things auch ganz neue Fragen zum Thema Besitz aufwirft: "Wenn der feuchte Traum der IoT Manager wahr wird, wird es bald kein Eigentum mehr geben, wie wir es kennen".

Als wollte jemand die These von den unsicheren Shitty Things bestätigen, kam dann ebenfalls am Sonntag noch die Meldung, dass ein frustrierter PlayStation-Spieler Teile des Internets lahmgelegt hat – mithilfe eines angemieteten Bot-Netz von rund 150.000 internetfähigen Geräten (Platz vier bei den Visits).

Ebenfalls auf großes Interesse stieß die Meldung, dass die Atomruine in Tschernobyl mit einer riesigen Schutzhülle überdeckt wird (Platz zwei). Und auf Platz drei hat sich zwei Wochen nach den Präsidentschaftswahlen in den USA die Meldung geschoben, dass es Indizien gebe, die auf Manipulationen von Wahlcomputern hinweisen. Deshalb gibt es für Oliver Gröbel für Wahlen nur ein System: Stimmzettel.

Auf den Plätzen:

5. Surround-Kopfhörer: Warum sie alle nichts taugen, und was man dagegen tun kann

6. Millionen Android-Smartphones mit Rootkit ab Werk

7. Aus für das Tablet am Steuer - ohne Wenn und Aber

8. MacBook Pro mit Touch Bar: Verlötete SSD auch beim 15-Zoll-Modell, Wartungsport entdeckt

9. Neue Top Level Domain .box bringt manche Netze durcheinander

10. Erneuerbare Energien: Neue Gezeitenkraft-Turbine in Kanada produziert erstmals Strom

Was sonst noch wichtig war

Ganz kompakt eine Hand voll Meldungen, die es nicht unter die meistgelesenen News geschafft haben, aus Sicht der Redaktion aber trotzdem wichtig waren: Internet-Vordenker Jeff Jarvis sieht Deutschland nach der US-Wahl als eine der letzten Nationen, die einen zivilisierten Diskurs aufrechterhalten könne. Der NSA-Untersuchungsausschuss darf Edward Snowden vorladen. Telefónica Deutschland schlägt eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft aller deutscher Internet-Provider vor. Und Googles KI kann zwischen 103 Sprachen hin- und herübersetzen – sogar wenn es für ein Sprachpaar nicht trainiert wurde.

#replay ist nach wie vor ein Experiment – Form, Inhalte, Länge und Erscheinungszeitpunkt können sich immer noch ändern. Gefällt Ihnen der Wochenrückblick? Können wir etwas besser machen? Lassen Sie es uns wissen. (jo)