Amazons Assistentin nimmt Bestellungen aus dem Fernsehen entgegen; Kundendaten aus mehr als tausend Online-Shops wurden geklaut, weil die Software nicht rechtzeitig aktualisiert wurde; und chinesische Forscher können um die Ecke fotografieren.

Ein Mädchen bestellt mit Amazons Sprachassistenten ein Puppenhaus und Kekse; ein Nachrichtensprecher berichtet darüber und löst eine Massenbestellung aus: Unsere Top-Meldung dieser Woche zeigt eine ganz neue Sorte von Problemen auf, die entstehen, wenn viele unserer Dinge smart werden und immer zuhören. Forist eniki erinnerte sich prompt an eine c't-Karrikatur, die genau so einen Vorgang beschreibt. Timmey_de berichtet in dem Zusammenhang von etlichen negativen Erfahrungen mit "halbgar auf den Markt geworfener" Technik.



Der Versuchsaufbau der chinesischen Forscher. Auch die zweitbeliebteste Meldung hatte mit E-Commerce zu tun – allerdings aus einem wesentlich ernsteren Anlass: Bei über tausend deutschen Online-Shops, die die Shop-Software Magento in veralteten Versionen einsetzen, ziehen Kriminelle Kundendaten und Zahlungsinformationen ab. Platz drei hat eine Forschungsmeldung erklommen: Chinesische Forscher ist es gelungen, ein Foto von einem Spielzeug zu machen, das nicht im direkten Sichtfeld stand.

Auf den Plätzen

Was sonst noch wichtig war

In der letzten Woche feierte das iPhone seinen zehnten Geburtstag – das Gerät, das den Grundstein für die mobile Revolution legte. Zwei weitere Geburtstage: HAL wurde 20 und Fritz Langs Metropolis kam vor 90 Jahre in die Kinos. Gruselig: Menschen hoffen auf ein Leben nach ihrem Tod und lassen sich einfrieren.

Außerdem: Microsoft verabschiedet Windows 7; dem US-Militär gelingt es, einen Drohenschwarm zu choreografieren; die EU will die Cookie-Regeln vereinfachen, macht aber alles noch schlimmer, als es ohnehin schon ist; und Heise-Online-Redakteure beteiligen sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Anti-Whistleblower-Gesetz. (jo)