Unzulässige, aber massenhaft eingeforderte Ausweiskopien, Probleme mit Atomuhren auf Galileo-Satelliten und eine merkwürdige Struktur auf der Venus haben in der vergangenen Woche die meisten Leser interessiert.

Ob als Facebook-Nutzer mit ungewöhnlichen Namen oder bei Mietangeboten in Immobilienportalen – schnell sieht man sich der Aufforderung ausgesetzt, eine Kopie seines Ausweises einzusenden. Doch das ist gar nicht zulässig. Michael Link hat seinem Unmut darüber in einen Kommentar gepackt und damit offenbar einen Nerv getroffen: Platz eins nach Visits, also Artikelaufrufen, aber auch nach Page Impressions im Forum.



Auf den insgesamt 18 Galileo-Satelliten verrichten jeweils 4 Atomuhren ihren Dienst, die für die genaue Ortsbestimmung unverzichtbar sind.

Bild: (Bild: ESA - J. Huart) Der am zweithäufigsten aufgerufene Artikel der letzten Woche handelt vom Navigationssystem Galileo, auf dessen Satelliten mehrere Atomuhren ausgefallen sind. Das Thema der Meldung auf Platz drei liegt noch weiter draußen: Forscher haben auf der Venus eine gigantische, bogenförmige Struktur entdeckt und rätseln, jetzt, was das wohl sein könnte.

Auf den Plätzen

Was sonst noch wichtig war

Es sind neue Pflichten für Drohnenpiloten beschlossen worden, Vodafone versendet Werbung, die wie Behördenschreiben aussieht,und ein neues Fingerprinting-Verfahren erkennt mehrere Browser auf dem gleichen Gerät.

Barack Obama hat als eine seiner letzten Amtshandlungen der Whistleblowerin Chelsea Manning einen großen Teil ihrer Strafe erlassen. Das führte im Forum zu angeregten Diskussionen, unter anderem zur generellen Leistung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Für Forist sou hat Obama Manning "kaputtgemacht". Und auch sonst findet er nicht Gutes an der Politik von Obama. captmcneil sieht die Politik Obamas in einem etwas milderen Licht. (jo)