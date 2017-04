Windows 10, Fritzbox, Aldi-Notebook: Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen von Standardsoft- und Hardware.

Durch eine kritische Sicherheitslücke in FritzOS könnten Angreifer die beliebten Fritzbox-Modelle 7390, 7490 und 7580 aus der Ferne kapern. Es gibt bereits einen Patch. Wer sich nicht sicher ist, sollte die Firmware-Version seiner Fritzbox überprüfen.

Microsoft verteilt das "Creators Update" für Windows 10 per Windows Update. Dabei hält sich das Unternehmen erfreulicherweise an sein Versprechen zu den Datenschutz-Einstellungen.

Bild 1 von 20 Neues im Windows 10 Creators Update (20 Bilder) Auf den ersten Blick sieht Windows 10 mit Creators Update nicht viel anders aus als die Vorgängerversion.



Die Autoupdates von Windows 10 nehmen noch einen weiteren Platz in unseren Top 5 an. Denn so gut es sein mag, dass Kunden neue Versionen automatisch und kostenlos erhalten: Was bei PCs noch ganz gut klappt, strahlt negativ auf manches Windows-Phone ab. Die Windows-Autoupdates wurden auch angeregt im Forum diskutiert: Für "marasek" erzeugt Windows 10 schlicht überflüssigen Zusatzaufwand. Tom Stein fordert eine gesetzliche Frist zur Versorgung mit Ersatzteilen und Updates.

Offenbar stehen Convertibles derzeit hoch im Kurs: Die Meldung, dass Aldi Süd und Nord das Convertible-Notebook Medion Akoya E2228T für 280 Euro anbieten werden, wurde ebenfalls häufig gelesen.

Was ist eigentlich ein sicherer Browser? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vergangene Woche seine Mindestanforderungen dafür veröffentlicht und Firefox, Chrome, Internet Explorer sowie Edge darauf abgeklopft. Edge zeigte dabei nicht klar genug an, mit welchem Standard die Kommunikation zum Server verschlüsselt wird – durchgefallen.

Empfehlungen der Redaktion

Facebook hat seine Entwicklerkonferenz abgehalten – ein spannender Einblick in aktuelle und künftige Projekte des Unternehmen. So soll die Smartphone-Kamera zum zentralen Element einer Augmented-Realtity-Plattform werden. Auch zu VR, Bots und KI gab es viel Neues.

Ein Arduino-Board mit ARM-Prozessor, einem Funkmodul sowie einem passenden Datentarif, mit dem man zwei Jahre lang kostenlos Daten senden und empfangen kann: Das ist das MKRFOX1200. Es soll nur 35 Euro netto kosten.

Samsung hat seine neuen Top-Smartphones vorgestellt, das Galaxy S8 und das Galaxy S8+. Deren Hardware ist vom Feinsten. Die große Neuerung, das Assistenz-System Bixby, entpuppt sich aber als blutleere Google-Now-Kopie.

Bild 1 von 6 Samsung Galaxy S8: Oberfläche und Bixby (6 Bilder) Bixby zeigt wenig spannende Dinge an und neigt zu unangenehm boulevardesken News-Meldungen. Das ist übrigens die Ansicht, die man entweder durch Drücken der Bixby-Taste oder durch stetiges nach links wischen zu sehen bekommt.

(Bild: c't)

Wo findet das nächste Verbrechen statt? Was lange Zeit wie Science Fiction klang, daran arbeiten bereits etliche deutsche Polizeibehörden. Ein Überblick und Hintergrund zur "vorausschauenden Polizeiarbeit". (jo)