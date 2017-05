(Bild: dpa, Oliver Berg/Symbol)

Leergeräumte Bankkonten, ein nerviger Star-Wars-Hype, eine Intel-Sicherheitslücke und ein empfindliches Samsung Galaxy S8: Ein Rückblick auf die erfolgreichsten Meldungen in dieser Woche.

Wenn es um Verbrechen geht, ist das Interesse immer groß – sogar dann, wenn niemand stirbt und "nur" Geld verschwindet: Die meistgelesene Meldung in dieser Woche beschreibt, wie Kriminelle deutsche Konten leerten, indem sie alte Sicherheitslücken im SS7-Protokoll des UMTS-Netzes ausnutzten. Bekannt sind die Lücken seit Jahren und erst im März hatten Experten wieder einmal vor ihnen gewarnt. Aber wer hört schon auf Experten, die immer alles besser wissen müssen? (O2 jedenfalls nicht.)

Jährliches Kult-Gehabe

Der Donnerstag war in dieser Woche nicht nur der vorletzte Tag vor dem Wochenende – für viele war an jenem Tag auch "Star Wars Day". Weil: 4. Mai – May, the 4th – May the force (be with you). An diesem "von Disney ausgerufenen Hype-Tag" stand alles im Zeichen von Jar Jar Binks, Darth Maul und diesen knuffigen Ewoks. Für alle, die das "jährliche Kultgehabe" nicht mehr ertragen konnten, hatte Gerald Himmelein 4 Vorschläge parat, wie man Star-Wars-Fans ärgern konnte. Besonders fies war Nummer 2! Auch im nächsten Jahr gelten die Tipps, wenn wir uns alle wieder in eine weit, weit entfernte Galaxis flüchten ...

PS: Wer schon immer ahnte, dass Luke Skywalker "ein totaler Versager ist", findet im heise-Forum eine ausführlich Erklärung für diesen Umstand. "Im ersten Teil ist er ja nichts weiter als ein fauler Rübenbauer, der noch zur Schule geht und bei fremden, armen Leuten wohnt", analysiert Forennutzer Eugen78 (1).

Wie wäre es mit einer weiteren Sicherheitslücke?

Auf Platz drei der meistgelesenen Meldungen in dieser Woche landete ebenfalls eine alte Sicherheitslücke. Sie schlummert in vielen Intel-Systemen und wartet nur darauf, Ärger zu verursachen. Intel empfiehlt deshalb Firmware-Updates für viele Desktop-PCs, Notebooks und Server mit Intel-Prozessoren der vergangenen 7 Jahre. Angreifer können über die Sicherheitslücke via Netzwerk höhere Zugriffsrechte erlangen. "Bin ich betroffen?", mögen Sie sich nun herzrasend fragen. Die Antwort weiß ein Detection Guide.

Schick ja, robust nein

Das Samsung Galaxy S8 und sein großer Bruder S8+ sehen schon verdammt schick aus, so elegant und schlank, hach. Nur ist das filigrane Ding ziemlich empfindlich: Stiftung Warentest steckte das Highend-Gerät in eine Falltrommel, die Stürze auf Stein simulierte. Rumpel, krach, knirsch – dem S8 tat das gar nicht gut. Das Ergebnis des Falltests sei eine "Blamage", so die Smartphone-Sadisten. Das Galaxy S8 gehört deshalb wohl lieber in eine dicke, schützende Handyhülle – nur sieht das schicke Telefon mit seinem Endlos-Display dann ziemlich scheußlich aus.

Und dann war da noch ...

Ein zersplittertes Smartphone-Display ist immerhin besser für die Gesundheit, denn: Ärzte warnen vor Kurzsichtigkeit durch Smartphones. Jetzt verschlechtern die handlichen Telefone nicht nur unser Sozialverhalten sondern auch noch unsere Sehkraft! Abhilfe schafft aber ausgiebiges Starren in die Ferne. Das geht am besten aus der Luft. Schon deshalb ist der Fluganzug mit Raketenantrieb eine geniale Erfindung. Also Abflug jetzt!

