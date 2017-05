Windows enthielt ein gravierendes Sicherheitsproblem in der Antiviren-Engine, der Audio-Treiber von HP-Notebooks liest Tastatureingaben mit und Windows 10 S lädt Software nur noch über den Windows-Store: Die wichtigsten Meldungen der Woche.

Zwei Google-Forscher haben eine der fatalsten Windows-Lücken der letzten Zeit entdeckt: Gleich zwei Meldungen in den heise-Top-Ten drehen sich darum. Das Problem betrifft Standardinstallationen von Windows, steckt ausgerechnet in der Antiviren-Engine und soll sich zur Konstruktion eines sich selbst verbreitenden Wurms eignen. Microsoft hat das Problem mittlerweile behoben.



Grafiken zeigen, wie eingebettete Ultraschallsignale die Privatsphäre verletzen oder Nutzer verraten könnten.

Bild: Studie, TU Braunschweig Ebenso zwei Mal finden sich Meldungen zu Spyware unter den meistgelesenen Meldungen: Im Audio-Treiber von HP-Business-Notebooks stießen Sicherheitsforscher auf einen Keylogger. Er schreibt alle Tastatureingaben einschließlich der Passwörter des Anwenders in eine öffentlich lesbare Datei. Forist Moody erinnert dazu an die Verantwortung, die HP gegenueber seinen Kunden hat. Außerdem haben Sicherheitsexperten der TU Braunschweig in über 200 Android-Apps Lauschsoftware entdeckt, mit der sich Nutzer über verschiedene Geräte hinweg verfolgen und deanonymisieren lassen.

Das neue Windows 10 S kommt mit einer Reihe von Einschränkungen: Mit der Einführung von Windows S lässt Microsoft nur noch den Software-Vertrieb über seinen eigenen Windows-Store zu und sperrt alle anderen Anbieter aus – etwa Valves Vertriebs-Plattform für Computerspiele. Hartmut Gieselmann kommentiert diesen Schritt: "Endlich Schluss mit lustig".

Empfehlungen der Redaktion

Microsoft hält seine Entwicklerkonferenz Build ab – und nutzt sie, um Apple-Nutzer und -Entwickler zu umgarnen. Künftig soll es nicht nur Apples iTunes im Windows Store geben, sondern Entwickler sollen Apps für iOS in Visual Studio entwickeln können. Der Anbieter arbeitet zudem an einem Feature namens HomeHub, das Windows-10-Rechner zu Familiengeräten machen soll

Der Grafikkartenhersteller nVidia hat seine GPU Technology Conference abgehalten. Dabei hat das Unternehmen eine völlig neue GPU-Architektur namens Volta vorgestellt.

In Sachen Glasfaseranschluss gehört Deutschland zu den Verlierern in Europa. Dafür gibt es Gründe, die eine Studie des Fraunhofer-Instituts ISI ebenso aufzeigt wie Lösungsmöglichkeiten. Vectoring gehört nicht unbedingt dazu. (jo)