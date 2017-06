Das neue WordPress-Update enthält neue Medien-Widgets samt einfacher Text-Formatierung. Im visuellen Editor lassen sich Links nun leichter bearbeiten.

Das populäre Content-Management-System WordPress hat ein Update erhalten: Version 4.8 enthält Verbesserungen im visuellen Texteditor sowie praktische Neuerungen bei den Widgets. Das Update ist nach dem Jazz-Musiker John "Bill" Evans benannt.



Die WordPress-Widgets lassen sich nun leichter mit Bildern, Videos und Audiodateien befüllen.

Bild: WordPress

Neue Medien-Widgets

Widgets sind Inhaltsblöcke, die sich mit Bildern, Videos oder Text befüllen lassen. Die Befüllung haben die Entwickler nun vereinfacht: Ähnlich wie im Editor lassen sich die Inhalte nun mit wenigen Klicks aus der Mediathek in die Widgets einfügen. Nutzer müssen also keinen HTML-Code mehr in die Textfelder tippen. Zudem ist die visuelle Textbearbeitung auch in das Text-Widget integriert worden.

Vereinfachte Link-Bearbeitung

Mit dem Texteditor lassen sich Links etwas einfacher bearbeiten und verändern. Fährt man mit dem Cursor in einen verlinkten Text hinein, bleibt er am Anfang. Als weitere Neuerung ist im Dashboard der Bereich "WordPress-Veranstaltungen und Neuigkeiten" hinzugekommen. Dort sehen die Nutzer auf einen Blick, wann ein WordPress-Meetup in ihrer Nähe stattfindet.

Alle weiteren Neuerungen sind im Changelog verzeichnet. Am neuesten Update waren 346 Mitwirkende beteiligt; 106 von ihnen haben zum ersten Mal mitgewirkt, schreibt WordPress-Chef Matt Mullenweg. Das Update lässt sich wie gehabt einfach über den Admin-Bereich einspielen. (dbe)