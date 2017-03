Texte aus Google Docs lassen sich nun in wenigen Sekunden als Entwurf in WordPress speichern. Das ist besonders praktisch für gemeinsame Textarbeit.

In Google Docs gemeinsam einen Blogpost bearbeiten und diesen per Klick zu WordPress übertragen – das funktioniert mit einem neuen Browser-Plug-in für Chrome. "WordPress.com for Google Docs" überträgt sogar Formatierungen sowie Bilder und deren Anordnung. Das kostenlose Plug-in stammt direkt vom WordPress-Entwickler Automattic und ist außer im Chrome Web Store auch bei Github zu finden.



In Google Docs schreiben, bei WordPress veröffentlichen: Dank neuem Chrome-Plug-in ist das nun möglich.

Bild: WordPress.com

Google Docs mit WordPress verbinden

Ist das Browser-Plug-in installiert, klickt man in Google Docs auf "Add-ons / WordPress for Google Docs". Die Übertragung der Dokumente klappt auch mit selbst gehosteten WordPress-Installationen, wenn dort die Jetpack-Erweiterung eingerichtet ist. Diese ist nötig, damit externe Online-Dienste via API auf das CMS zugreifen können. Direkt veröffentlichen kann man die Texte mit Google Docs allerdings nicht, es wird lediglich ein Entwurf in WordPress angelegt, der sich per Klick schnell aktualisieren lässt. Der übertragene HTML-Code ist nicht der sauberste: Penible WordPress-Nutzer müssen noch einige <p></p> -Leichen entfernen.

Praktisch ist das Plug-in vor allem für Blogger und Seitenbetreiber, die ihre Seiten gemeinsam mit Co-Autoren befüllen. WordPress selbst bietet keine Möglichkeit für eine direkte Zusammenarbeit wie in Google Docs, wo sogar ein gemeinsames Editieren in Echtzeit möglich ist.