Die richtige Auswahl des Konfigurationsmanagementswerkzeugs kann entscheidend für die Effizienz eines IT-Betriebs sein. Ein zweitägiger Workshop vergleicht drei verbreitete Tools.

Wenn es um die Konfiguration und Verwaltung größerer Mengen von Computern geht, wird dies in der Regel mit Konfigurationsmanagementswerkzeugen erledigt. Ansible, Chef und Puppet gehören zu den oft eingesetzten Produkten und zeichnen sich durch spezifische Vor- und Nachteile aus.

Was für welchen Zweck am besten geeignet ist, klärt ein zweitägiger Workshop am 22. und 23. November in Hannover. Nach einem Einstieg in die grundsätzliche Thematik geht es um die Installation und Konfiguration der einzelnen Werkzeuge, ihre Systemvoraussetzungen, Funktionen und Konzepte. Den Abschluss des Seminars bildet ein vergleichender Über- und Ausblick.

Die Teilnehmer sollten über ein grundlegendes Verständnis der System- und Netzwerkadministration unter Linux sowie der Shell-Programmierung mitbringen. Der Referent des Workshops wird gestellt von B1 Systems, einem Schulungs- und Beratungshaus mit über zehnjähriger Erfahrung.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich online anzumelden, finden sich auf der Workshop-Website. (js)