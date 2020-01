Workshop Vertriebsperformance 4.0: Kundenzentrierter Vertrieb heute

Verkauf ist häufig noch nach alten Regeln organisiert. Neue Ideen und kundenzentrierte Formen des Vertriebs haben in engen Strukturen mit strikten Zielvorgaben wenig Platz. So fällt es vielen Unternehmen immer schwerer, sich auf die immer neuen Herausforderungen des Marktes einzustellen.

Armin Hering (Bild: heise Events)

Wie das dennoch gelingen kann, zeigt der von heise Events ausgerichtete Workshop "Vertriebsperformance 4.0" am 17. Februar 2020 im Heise-Verlagsgebäude in Hannover. Zusammen mit Armin Hering, Experte für kundenzentrierten B2B-Vertrieb, erarbeiten die Workshop-Teilnehmer, welche vertrieblichen Auswirkungen der Wandel der Märkte mit sich bringt und was es braucht, um für den Vertrieb 4.0 gerüstet zu sein.

Weitere Themen des Workshops sind:



Der Agile-Check der eigenen Organisation.

Fallbeispiele für eine noch stärkere Kundenzentrierung.

Unternehmenskultur für mehr kundenzentrierten Vertrieb.

Die Umsetzung wichtiger Prinzipien agiler Führung.

Methoden für nachhaltige Veränderungsprozesse im Vertrieb.

Bis zum 31. Januar 2020 gilt für den auf 20 Teilnehmer begrenzten Tagesworkshop noch der Frühbuchertarif von 749 statt 879 Euro inklusive Workshop-Unterlagen, Teilnahmebescheinigung und Verpflegung. Weitere Informationen zur Planung, zum Trainer Armin Hering sowie zur Anmeldung finden Sie auf der Website von heise Events. (anw)