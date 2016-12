Mit dem Wyse 5060 bringt Dell einen neuen Thin Client auf den Markt. Dabei setzt der Konzern auf einen Prozessor von AMD und viele Optionen beim Betriebssystem.

Als neues Modell seiner Thin-Client-Serie hat Dell den Wyse 5060 vorgestellt. Als Betriebssystem kommt das hauseigene Wyse ThinOS oder Microsofts Windows Embedded Standard (WES) 7 zum Einsatz. Anfang 2017 will der Konzern laut der Pressemitteilung ebenfalls Windows 10 IoT und Wyse ThinLinux als Optionen anbieten.

Unter der Haube kommt ein nicht näher spezifizierter Prozessor von AMD mit vier Kernen zum Einsatz. Hinzu kommen bis zu acht GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte lokaler Flash-Massenspeicher. Nutzer können bis zu zwei Monitore mit je einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln per DisplayPort anschließen. Weitere Peripherie lässt sich über sechs USB-Schnittstellen, zwei in USB-3.0-Ausführung, verbinden. Mit dem Netzwerk verbindet sich der Wyse 5060 über den Ethernet-Port oder drahtlos per 802.11-a/b/g/n/ac-WLAN.

Programme aus der Private oder Public Cloud

Anwender sollen ihre Programme als virtuelle Applikationen aus dem eigenen Rechenzentrum oder der Cloud auf VMware-, Citrix- oder Microsoft-Basis nutzen. Ferner ist für die Sicherheit ein TPM-Chipsatz (Trusted Platform Module) mit an Bord. Er soll überwachen, ob die Systemsicherheit verletzt wurde, und Kennwörter oder Zertifikate sicher abspeichern. Zum Verwalten der Thin Clients sollen Administratoren Dells zugehörige Software Wyse Device Manager verwenden.

Der Wyse 5060 soll ab dem 13. Dezember 2016 direkt von Dell oder Partnern des Konzerns verfügbar sein. Der Startpreis beträgt 379 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand). (fo)