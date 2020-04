XCOM Chimera Squad angekündigt: Rundentaktik mit Alien-Agenten

In XCOM: Chimera Squad führt Entwickler Firaxis die Geschichte des kultigen Rundentaktikspiels XCOM fort. Der neue Ableger wurde überraschend angekündigt und erscheint schon am 24. April. Zum Verkaufsstart wird Chimera Squad auf Steam 10 Euro kosten, ab dem 7. Mai steigt der Preis auf 20 Euro. Der geringe Preis klingt eher nach einem kleinen Happen als nach einem vollwertigen neuen Serienteil. Dafür kommt Chimera Squad mit einigen interessanten Neuerungen.

Im neuen Serienableger kann man nun nämlich auch Aliens spielen. Die haben sich fünf Jahre nach den Ereignissen von Teil 2 mit den Menschen vertragen und eine neue Gesellschaft aufgebaut. Gemeinsam kämpfen Menschen und Aliens nun gegen Untergrundorganisationen.

Ankündigungstrailer zu XCOM: Chimera Squad (Quelle: Firaxis)

Chimera Squad wird außerdem etwas mehr Rollenspielelemente haben. Anstelle computergenerierter Agenten treten nun elf vorgefertigte Charaktere mit Hintergrundgeschichte, die für die Missionen zur Auswahl bereitstehen. Jeder der elf Agenten soll eigen Fertigkeiten besitzen.

Zu Beginn der Missionen haben Spieler nun außerdem die Möglichkeit, ihre Figuren strategisch zu positionieren. Wie in Rollenspielen üblich gibt es nun auch ein Initiative-System – die Abfolge der einzelnen Runden hängt also auch davon ab, welche Charaktere die höheren Initiative-Werte haben.

Hauptquartier-Management

Neben den rundenbasierten Einsätzen werden Spieler auch in XCOM: Chimera Squad wieder ein Hauptquartier managen können, in dem sie gegen eine heruntertickende Uhr arbeiten und Missionen priorisieren müssen – so kennt man es auch aus XCOM 2, das 2016 auf den Markt kam. Überhaupt wirkt Chimera Squad dem Vorgänger auf den Screenshots sehr ähnlich. Die Grafik sieht etwas stilisierter als im Vorgänger aus.

Die Ankündigung und der Release kommen zu einem heiklen Zeitpunkt: Am 28. April erscheint mit Gears Tactics ein weiteres vielversprechendes Rundentaktikspiel. (dahe)