Der Bastler Eddie Zarick vereint in seinem Heimprojekt "XStation" die Spielkonsolen Xbox One und Playstation 4 in einem selbstgebauten Gehäuse mit Switch-Schalter.

Zwei Spielkonsolen in einem platzsparenden Gehäuse – Modder Ed Zarick zeigt, wie man das Wohnzimmerregal entlasten kann. Da PS4 und Xbox One bei gleichzeitiger Stromzufuhr im laufenden Betrieb und auf engem Raum zu große Hitze produzieren würden, sind die beiden Konsolen nur im Wechsel aktiv. Ein externes Netzteil ist nicht erforderlich, Zarick hat beide Netzteile in der Kombikonsole untergebracht.

Ed Zarick über sein Projekt "XStation"

Der Modder empfiehlt, erst den Shutdown zu wählen, bevor man per Knopfdruck den Switch auslöst und von Xbox One auf PS4 oder andersherum wechselt. Ansonsten laufen beide Konsolen und Systeme wie gewohnt. Auf seinem Blog edsjunk.net zeigt er, wie die Kombikonsole aufgebaut ist.

Das Acryl-Gehäuse beherbergt die beiden Konsolen sowie einen HDMI-Switch, der durch einen Arduino gesteuert wird – genau wie die LED-Statusleiste und das Relais.

