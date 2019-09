Xbox: Microsoft erweitert Sprachsteuerung mit Google Assistant

Der Google Assistant erhält Einzug auf der Xbox One. In der seit gestern veröffentlichten Beta stehen verschiedene Sprach-Kommandos zur Verfügung, mit der sich die Spielekonsole von Microsoft steuern lässt. Mit "Hey Google, turn on Xbox" soll sich die Konsole aus dem Stand-By einschalten lassen. Neben dem Betriebszustand lassen sich die Lautstärke, Wiedergabe, ein bereits konfiguriertes Live TV und verschiedene In-Game-Befehle per Spracheingabe steuern. Vorerst stehen die Kommandos nur in englischer Sprache für die öffentliche Beta-Version auf der Xbox One zur Verfügung.

Mit "Hey Google, play Gears 5 on Xbox", kann man Gears 5 (Installation vorausgesetzt) über jedes Gerät mit integriertem Google Assistant auf der Xbox starten, dazu gehören Smart-Speaker oder Smart-Displays und jedes Mobilgerät mit Android und iOS. Im Spiel lassen sich auch Screenshots und Videoaufzeichnungen über den Sprachassistenten erstellen und Apps starten. Das berichtet Google in einem Blogeintrag.

Weitere Sprachen und offizielle Einführung im Herbst

Um die Xbox mit dem Google Assistant steuern zu können, muss die Konsole der Google Home-App hinzugefügt werden und auf der Xbox One müssen digitale Assistenten zugelassen sein. Google und Microsoft arbeiten an weiteren Sprachunterstützung bis zur offiziellen Einführung im Herbst 2019. Einen genauen Termin nennt Microsoft nicht.

Mit dem Juli-Update kam 2019 Amazons Alexa auf die Xbox One, mit der sich die Xbox ebenfalls per Sprache steuern lässt. Neben Cortana, dem eigenen Sprachassistenten von Microsoft, ist der Google Assistant nun eine weitere Möglichkeit, die Konsole mit Sprachbefehlen zu steuern. Der Google Assistant wird auch in Google Stadia, dem Spiele Streaming-Dienst von Google, integriert sein. Microsoft arbeitet aktuell an Project xCloud, seinem eigenen Streaming-Dienst für Videospiele.

Project xCloud-Beta im Oktober – aber nicht in Deutschland

In Inside Xbox erklärte Kareem Choudhry am Dienstag, dass die öffentliche Beta von Project xCloud im Oktober 2019 in den USA, Großbritannien und Korea startet. Zu Beginn wird Halo 5, Gears 5 (ab 44,90 €) mit Kampagne und Horde-Modus, Sea of Thieves und Killer Instinkt zur Verfügung stehen. Für die Teilnahme an der Beta sind ein Xbox-Controller mit Bluetooth (ab 41,99 €) und ein Android-Gerät Voraussetzung. Microsoft arbeitet für Project xCloud mit Mobilfunk-Anbietern in den jeweiligen Ländern zusammen.

All-New Inside Xbox. ft. The Outer Worlds, Project xCloud and More | Xbox

Project xCloud ab Minute 29:50





