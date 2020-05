Xbox Series X: Spiele werden am Donnerstag im Livestream gezeigt

Am Donnerstag wird Microsoft in einem Livestream Gameplay-Material von Spielen für die Xbox Series X zeigen. Das Event findet um 17 Uhr deutscher Zeit statt und wird über die Xbox-Kanäle auf Youtube, Twitch und Mixer übertragen. In den kommenden Monaten will Microsoft regelmäßig Streams austragen, die Spiele für die Xbox Series X zeigen.

Bei dem Event am Donnerstag werden Spiele unabhängiger Entwickler auf dem Plan stehen – die eigenen Spiele, sogenannte First-Party-Titel, hebt sich Microsoft noch für den Sommer auf. Bisher hat Microsoft Halo Infinite und Senua’s Saga: Hellblade II für die Xbox One angekündigt.

Ubisoft hat bereits bestätigt, dass im Xbox-Stream ein erster Gameplay-Trailer zum gerade erst vorgestellten "Assassin's Creed: Valhalla" vorgeführt wird. Valhalla wird sowohl für Xbox One als auch für die kommende Xbox Series X erscheinen. Dabei unterstützt das Spiel Microsofts "Smart Delivery". Das bedeutet im Kern, dass Spieler den Titel nur für ein System kaufen müssen, um ihn dann in der jeweils optimierten Fassung auf beiden Konsolen spielen zu können.

Teaser zum Xbox-Boot

Microsoft hat außerdem einen ungewöhnlichen Teaser für die kommende Spielekonsole gezeigt: In einem kurzen Video ist die Start-Sequenz der Xbox Series X zu sehen und zu hören. Der Verkaufsstart der Series X ist trotz Coronakrise nach wie vor für Ende 2020 vorgesehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

So sieht die Boot-Sequenz der Xbox Series X aus. (Quelle: Microsoft)

Wer lieber auf dem PC spielt, wird ebenfalls von Microsoft bedient: Die Anniversary Edition von Halo 2 wird am 12. Mai auch auf dem Rechner verfügbar sein. Das originale Halo 2 erschien 2004 für die erste Xbox, die überarbeitete Anniversary Edition kam zehn Jahre später für die Xbox One in den Handel. Die PC-Fassung ist Teil der Master Chief Collection, die viele Halo-Spiele erstmals auf dem Rechner verfügbar macht. Halo 2: Anniversary Edition kann aber auch einzeln erworben werden, zum Beispiel bei Steam, und ist Teil des Spieleabos Xbox Game Pass für PC.

(dahe)