Xbox Series X: Trailer zu "Dirt 5", "AC: Valhalla" und "Bloodlines 2"

Microsoft hat bei einem Online-Event einen Ausblick auf einige Spiele gegeben, die auf die nächste Konsolengeneration kommen sollen. Alle gezeigten Spiele erscheinen für die Xbox Series X, aber nicht zwingend ausschließlich – viele sind ebenfalls für die aktuelle Konsolengeneration angekündigt. Microsoft will mit derartigen Online-Events Vorfreude auf die Series X schüren, die Ende des Jahres in den Handel kommen soll. Das gelang nur eingeschränkt.

Die wichtigste Ankündigung ist "Dirt 5": Die Rennserie von Codemasters bekommt einen neuen Ableger, der unter anderem in New York, China und Norwegen spielt. Die Entwickler versprechen außerdem mehr Entscheidungen im Karrieremodus des Rennspiels.

Zu den Sprechern zählen Nolan North und Troy Baker, die zu den bekanntesten Synchronsprechern der Branche zählen – ein Hinweis darauf, dass Codemasters es mit der Story des Rennspiels ernst meinen dürfte. "Dirt 5" erscheint im Oktober 2020 sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X, vermutlich wird Codemasters den PC und die Playstation ebenfalls nicht links liegen lassen.

Trailer zu "Dirt 5" (Quelle: Codemasters)

Madden, Medium und Dinos

Abgesehen von "Dirt 5" blieben große Überraschungen beim Xbox-Event aus. Eine weitere Ankündigung ist "Madden 21", der neue Ableger EAs ohnehin jährlich erscheinender Football-Reihe. Erstmals im Livestream vorgestellt wurden daneben viele Spiele kleinerer und mittelgroßer Studios, bei denen sich das Blockbuster-Potenzial in Grenzen hält.

Dazu gehören die Spiele "Chorus" und "The Medium". "Chorus" ist ein Weltraum-Shooter, der von Deep Silver entwickelt wird und 2021 auf den Markt kommen soll. "The Medium" ist das neue Spiel des auf Horrorspiele spezialisierten Studios Bloober Team, dessen Portfolio erfolgreiche Titel wie "Layers of Fear" und "Observer" umfasst. In "The Medium" ist Familie ein zentrales Thema. Die Musik stammt von Akira Yamaoka, der die Musik für die "Silent Hill"-Spiele komponiert hat. "The Medium" gehört damit zu den vielversprechenderen Titeln, die Microsoft im Stream gezeigt hat.

Trailer zu "The Medium" (Quelle: Bloober Team)

Angekündigt wurden außerdem die Actionspiele "Bright Memory Infinite" und "Scarlet Nexus", eine Art "Devil May Cry" mit wandelnden Blumenkübeln anstelle von Dämonen. "Second Extinction" ist ein Koop-Shooter, bei dem es Dinos an den Kragen geht. "Call of The Sea" wird ein buntes Abenteuerspiel, "The Ascent" ein Top-Down-Actionspiel im Cyberpunk-Setting.

"Gameplay" ist relativ

Versprochen hatte Microsoft im Voraus des Streams Gameplay-Szenen, bei vielen Spielen waren aber nur sogenannte In-Engine-Szenen zu sehen. Bei derartigen Trailern wird die Grafik zwar aus der Spiele-Engine generiert, die Realität des fertigen Spiels stellen sie aber nicht zwangsläufig dar. So war es zum Beispiel bei "Assassin's Creed: Valhalla": Auch Entwickler Ubisoft hatte großspurig Gameplay-Material angekündigt, zu sehen bekam man vor allem auf Hochglanz polierte Umgebungen und Figuren aus Zwischensequenzen – Szenen aus der tatsächlichen Spielerperspektive fehlten. Auf Youtube quittierte die Community das prompt mit überwiegend negativen Bewertungen und Kommentaren.

Trailer zu "Assassin's Creed: Valhalla" (Quelle: Ubisoft)

Auch für "Vampire the Masquerade: Bloodlines 2" zeigten die Entwickler hauptsächlich extra produziertes Material. Trotzdem zählte der stimmungsvolle Trailer zu den Highlights der Microsoft-Präsentation. Der Nachfolger des kultigen PC-Rollenspiels ist schon länger bei Paradox Interactive in Entwicklung. Aus dem ursprünglich für Frühjahr 2020 geplanten Release wurde aber nichts, die Entwickler nutzen die gewonnene Zeit nun, um ihr RPG auch auf Xbox Series X und Playstation 5 zu portieren. Einen festen Release-Termin gibt es aber immer noch nicht.

Trailer zu "Vampire: The Masquerade Bloodlines 2" (Quelle: Paradox Interactive)

Dass die Kracher bei der Xbox-Präsentation ausblieben, liegt auch an Microsofts Zurückhaltung: Eigene Spiele will man erst im Sommer zeigen, das hatte der Xbox-Hersteller bereits im Vorfeld des Livestreams bekanntgegeben. Ähnliche Livestreams mit Spieleankündigungen will Microsoft nun monatlich austragen.

