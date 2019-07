Xiaomi Mi A3: Einsteiger-Smartphone mit 48-Megapixel-Dreifachkamera

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat auf einem Event in Spanien ein neues Einsteiger-Smartphone mit aktueller Technik vorgestellt: Beim 249 Euro teuren Xiaomi Mi A3 handelt es sich um das Anfang des Monats in China veröffentlichte Mi CC9e mit anderem Namen. Im Vergleich zum Vorgänger Mi A2 wurde das Mi A3 in fast allen Bereichen verbessert, lediglich die Display-Auflösung fällt geringer aus. Der 6,088 Zoll große AMOLED-Bildschirm verfügt über 1.560 × 720 Pixel, das Mi A2 hatte noch eine Auflösung von 2.160 x 1.080, dafür kam dort nur ein IPS-Display zum Einsatz. Der Fingerabdrucksensor sitzt beim Mi A3 unter dem Display.

Flotter Prozessor und Dreifachkamera

Beim Prozessor des Xiaomi Mi A3 gibt es hingegen ein deutliches Upgrade auf den im 11-Nanometer-Verfahren gefertigten Snapdragon 665 von Qualcomm. Dieser verfügt über acht Kerne, die mit bis zu 2 GHz takten. Als GPU kommt ein Adreno 610 Grafikchip zum Einsatz. Daneben stehen dem Mi A3 vier GByte Arbeitsspeicher zur Seite. Xiaomi bietet zwei Speicherausstattungen des Smartphones an: 64 GByte und 128 GByte. Durch den Einsatz einer microSD-Karte lässt sich der Speicherplatz um bis zu 256 GByte erweitern.

Größter Pluspunkt im Vergleich zum Vorgänger ist jedoch die Dreifachkamera auf der Rückseite: Der Hauptsensor nimmt Bilder mit 48 Megapixel auf und hat eine maximale Offen-Blende von f/1.78. Mit einem weiteren 8-Megapixel-Sensor lassen sich Weitwinkelaufnahmen erstellen, die dritte Linse mit zwei Megapixeln nimmt Tiefeninformationen auf. Die in einer Displayaussparung auf der Vorderseite untergebrachte Selfie-Kamera hat schließlich 32 Megapixel.

Klinke und Akku

Auch beim Akku macht das Android-One-Handy einen Sprung nach vorn: Der Hersteller verbaut einen Akku mit 4.030 mAh, beim Vorgänger mussten 3.000 mAh reichen. Aufladen lässt sich das Smartphone mit einer Leistung von bis zu 18 Watt. Besitzer älterer Kopfhörer dürften sich zudem über die verbaute Klinkenbuchse freuen. Zu den Schnittstellen gehören weiterhin WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Dual-SIM, Infrarot-Schnittstelle und LTE-Advanced mit 600 Mbit/s im Down- und 150 Mbit/s im Upstream. (dahe)