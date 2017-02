Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat bekannt gegeben, an einem Nachfolger des 6,4-Zoll-Smartphones mit besonders dünnem Rand zu arbeiten. Wieder ist der französische Designer Philippe Starck an Bord.

Das Mi Mix mit nahezu randlosem 6,4-Zoll-Display bekommt einen Nachfolger, an dem wieder der französische Designer Pilippe Starck mitarbeitet, gibt Xiaomi-CEO Lei Jun auf seinem Weibo-Account bekannt. Er läuft vermutlich mit Xiaomis künftigem eigenen Mobilfunkprozessor, doch Details verriet der CEO nicht, ebenso wenig, ob und wann die Geräte offiziell nach Europa kommen.

Bisher verkauft Xiaomi offiziell nicht in Europa, die Geräte sind als Import jedoch zu bekommen. Nachteil des Imports: Die Geräte sind unter Umständen nicht an alle lokale Gegebenheiten angepasst. Dem Mi Mix fehlt beispielsweise das LTE-Band 20 (800 MHz), das in Deutschland vor allem außerhalb der Städte benutzt wird. Dort hat man also bestenfalls HSPA-Verbindungen, wenn nicht sogar nur GPRS.

Baldiger EU-Start fraglich

Allzu wahrscheinlich ist ein baldiger Verkaufsstart in Europa allerdings nicht: Erst vor kurzem hat der Leiter des internationalen Geschäfts gekündigt, der von Google kommende Hugo Barra. Er ist nun bei Facebooks VR-Tochter Oculus tätig. Zudem nimmt Xiaomi nicht an der Mobilfunkmesse MWC teil, die kommenden Sonntag in Barcelona beginnt.

Siehe dazu auch: