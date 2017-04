(Bild: Miui )

Das neue Smartphone-Flaggschiff von Xiaomi bietet einen Snapdragon-835-Prozessor und eine Dual-Kamera zum Preis von umgerechnet 340 Euro.

Der chinesische Hersteller Xiaomi kündigt mit dem Mi 6 sein neues Smartphone-Flaggschiff an. Als Herzstück des Geräts dient der Snapdragon 835 von Qualcomm, der aktuell nur im morgen erscheinenden Samsung Galaxy S8 stecken wird, aber auch in Sonys kommendem Xperia XZ Premium Verwendung finden soll. Während Samsung und Sony für die High-End-Rechenpower 799 beziehungsweise 749 Euro verlangen, erscheint das Xiaomi Mi 6 mit umgerechnet 340 Euro schon fast als Schnäppchen.

Rückseite aus Glas oder Keramik

Der LCD-Bildschirm des Mi 6 bietet Full-HD-Auflösung und eine Diagonale von 5,15 Zoll. Er wird von einer gebogenen Glasscheibe eingeschlossen, die auch die Rückseite des Smartphones abdeckt, der Rahmen besteht aus Edelstahl. Alternativ ist das Mi 6 auch mit einer kratzfesten Keramik-Rückseite erhältlich. Der Home-Button unterhalb des Displays dient gleichzeitig als Fingerabdrucksensor. Laut Hersteller ist das Mi 6 gegen Spritzwasser geschützt, eine IP-Zertifizierung hat das Gerät jedoch nicht.

Rückseitig verbaut Xiaomi zwei Kameralinsen, die jeweils Fotos mit einer Auflösung von 12 Megapixeln schießen: Das Weitwinkelobjektiv mit einer Offenblende von f/1.8 besitzt einen optischen Bildstabilisator, die Telelinse mit f/2.6 ist hingegen für Porträts geeignet. Das Xiaomi Mi 6 kann Videos in 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde oder Zeitlupen-Videos mit 120 Bildern in 720p-Auflösung aufnehmen. Frontseitig verbaut Xiaomi eine Selfie-Kamera mit 8-Megapixel-Auflösung.

microSD-Slot und Kopfhörerbuchse fehlen

Der Achtkernprozessor Snapdragon 835 im Xiaomi Mi 6 taktet mit bis zu 2,45 GHz, ihm stehen 6 GByte LPDDR5-RAM zur Seite. Der interne Speicher fasst je nach Ausführung 64 oder 128 GByte. Eine Erweiterung über microSD-Karten ist nicht vorgesehen, das Smartphone bietet jedoch Platz für zwei Nano-SIM-Karten. Aufgeladen wird der 3350 mAh große Akku per USB-C-Anschluss an der Unterseite. Dank Quick Charge 3.0 soll er sich schneller betanken lassen. Neben Bluetooth 5.0 und WLAN nach dem ac-Standard unterstützt das Mi 6 auch NFC. Auf eine Klinkenbuchse für Kopfhörer verzichtet Xiaomi jedoch.

Bild 1 von 8 Xiaomi Mi 6 (8 Bilder) Umgerechnet 340 Euro soll das Mi 6 kosten.

(Bild: en.miui.com)

Xiaomi will das Mi 6 ab dem 28. April in den Farben Weiß, Schwarz, Blau und Silber in China anbieten. Die 64-GB-Version kostet dort umgerechnet 340 Euro, die 128-GB-Version wird für umgerechnet 396 Euro angeboten. Für die Keramik-Fassung mit 128 GB Speicher und vergoldeter Kamera-Einfassung werden umgerechnet 405 Euro fällig. Da das Xiaomi Mi 6 offiziell nicht in Deutschland angeboten wird, bleibt Interessierten nur der Import des Smartphones. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass das hierzulande genutzte LTE-Band 20 vom Mi 6 nicht unterstützt wird. (anw)