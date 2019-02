Xiaomis neues Flaggschiff-Phone: Mi 9 kommt mit Dreifachkamera

Vor acht Monaten brachte der chinesische Hersteller Xiaomi mit dem Mi 8 (ab 373,70 €) die letzte Version seines Flaggschiffs in den Handel. Nun wurde der Nachfolger Mi 9 mit verbesserter Hardware und frischem Design vorgestellt. Zu einem Einstiegspreis von umgerechnet 393 Euro bietet das Mi 9 als erstes Smartphone weltweit den Snapdragon 855 von Qualcomm. Dieser sorgt im Vergleich zum Snapdragon 845 für einen Geschwindigkeitszuwachs, die Fertigung im 7-Nanometer-Verfahren soll zugleich die Energieeffizienz des Chips verbessern. Für rechenintensive Aufgaben stehen dazu zwei Kryo-485-Kerne mit 2,84 GHz zur Verfügung, denen zwei weitere Kerne mit jeweils 2,42 GHz zur Seite stehen.

Außerdem finden sich im Snapdragon 855 vier weitere Kryo-485-Kerne mit 1,8 GHz, die für Hintergrundaufgaben zur Verfügung stehen. Als GPU kommt ein Adreno 640 zum Einsatz, der das Mi 9 zusammen mit den acht CPU-Kernen zu einem der schnellsten Smartphones machen soll. Das Smartphone wird in zwei Versionen mit 6 GByte und 8 GByte RAM angeboten, der Flash-Speicher fällt in beiden Modellen mit 128 GByte großzügig aus.

OLED und Triple-Kamera

Der Bildschirm des Mi 9 ist 6,39 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 2.280 x 1.080 Pixeln. Dank AMOLED-Technik sollen die Farben besonders kontrastreich ausfallen. Die Pixeldichte des mit Gorilla Glass 6 geschützten Bildschirms liegt bei 395 ppi. Die Frontkamera mit 20 Megapixeln versteckt Xiaomi hinter einer tropfenförmigen Aussparung an der Oberseite des Displays. Fingerabdrücke erkennt das Mi 9 auch durch das Display hindurch.

Die auffälligste Neuerung beim Design gilt hingegen der Rückseite, die in mehreren Farbtönen schimmert. Dort ist die Triple-Kamera untergebracht, die auf drei Sensoren setzt: Der Sony-Sensor IMX586 mit 48 Megapixeln soll gute Aufnahmen in dunklen Umgebungen ermöglichen. Eine zusätzliche Linse mit 16 Megapixeln schießt hingegen Ultra-Weitwinkel-Aufnahmen und Makro-Fotos. Teleaufnahmen lassen sich beim Mi 9 mit einem 12-Megapixel-Sensor erstellen. Ein Knopf an der Seite startet den Google Assistant. Erst im letzten Jahr führte Xiaomi das kabellose Laden bei seinen Geräten ein. Das Mi 9 kann seinen Akku dabei mit bis zu 20 Watt auftanken. Per Kabel lässt sich der im Smartphone verbaute Akku mit 3300 mAh sogar mit 27 Watt laden.

Kleinere SE-Version

Alternativ zu den beiden Ausstattungsversionen des Mi 9 will Xiaomi auch eine SE-Version mit kleinerem OLED-Bildschirm in den Handel bringen. Die geschrumpfte Version verfügt über ein 5,99-Zoll-Display und soll damit auch in kleinere Hosentaschen passen. Die Triple-Kamera findet sich auch hier, dem 48-Megapixel-Sensor stehen aber mit 13 und 8 Megapixeln kleinere Sensoren zur Seite. Als Prozessor setzt das Mi 9 SE auf den Snapdragon 712, der mit bis zu 2,3 GHz arbeitet. Der Arbeitsspeicher der Spar-Version ist 6 GByte groß, beim Speicher können Käufer zwischen 64 und 128 GByte wählen.

Im Handel soll das Mi 9 SE in China ab Anfang März erhältlich sein. Nähere Details will Xiaomi im Rahmen des Mobile World Congress 2019 bekannt geben. Die Farbversionen stehen hingegen schon fest: Neben Violet, Blau und Schwarz soll es auch eine Version mit transparenter Rückseite geben. Dieser Version namens Mi 9 Transparent Edition spendiert Xiaomi sogar 12 GByte Arbeitsspeicher und 256 GByte internen Speicher. Der Preis soll bei umgerechnet 530 Euro liegen. Das Standardmodell mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicher bietet der Hersteller für umgerechnet 400 Euro an, das Upgrade auf das Modell mit 8 GByte RAM kostet 430 Euro. Die Spar-Version Mi 9 SE mit 6 GByte RAM und 64 GByte Speicher soll hingegen nur 260 Euro kosten, die Version mit 128 GByte schlägt mit umgerechnet 300 Euro zu Buche. (axk)