Das Xperia L1 ist Sonys neue Einsteigerklasse. Die technischen Details lesen sich wenig begeisternd, dafür hat das L1 Android 7.0 und zahlreiche Assistenz-Funktionen.

Sony hat mit dem Xperia L1 ein neues Einsteiger-Smartphone vorgestellt. Das L1 hat ein recht großes 5,5-Zoll-Display, das es allerdings nur auf eine Auflösung von 720p kommt. Auch die restlichen Hardware-Spezifikationen sind am unteren Ende des Leistungsspektrums angesiedelt: 2 GByte RAM, ein Quadcore-Chip von Mediatek mit 1,45 GHz und eine 13-Megapixel-Kamera an der Rückseite. Der interne Speicherplatz ist mit 16 GByte eher knapp bemessen, lässt sich aber per MicroSDXC-Karte erweitern.

Xperia L1 für 199 Euro

Sony will gleich mit mehreren Assistenz-Tools punkten, die Android 7.0 hinzugefügt wurden und dem L1-Nutzer das Leben erleichtern sollen. Im Hintergrund soll der Sony Smart Cleaner für flüssigen Betrieb und ordentliche Akkulaufzeit sorgen, smarte "Aktionen" sollen außerdem ganz automatisch wiederkehrende Nutzungsmuster erkennen und die Smartphone-Einstellungen daran anpassen. Der "Gute-Nacht-Modus" setzt etwa die Display-Helligkeit herunter und stellt das Handy auf lautlos. Das Xperia L1 kommt laut Sony im Juni in den Handel. Es soll 199 Euro (UVP) kosten.