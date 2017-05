Die Ukraine hat ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet und die Sperrung mehreren beliebter Internetdienste angeordnet. Ukrainische Nutzer kommen fortan nicht mehr auf VKontakte oder den E-Mail-Dienst mail.ru.

Die Ukraine hat im Rahmen des anhaltenden Konflikts mit dem großen Nachbarn mehrere russische soziale Netzwerke und E-Mail-Provider für mindestens drei Jahre gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Suchmaschine Yandex, der E-Mail-Anbieter mail.ru und das beliebte Netzwerk VKontakte. Die Präsidialverwaltung in Kiew veröffentlichte am Dienstag ein Dekret von Staatschef Petro Poroschenko auf ihrer Webseite.

Möglicherweise ist es der Staatsführung ein Dorn im Auge, dass viele Ukrainer die nun gesperrten Dienste benutzen und damit persönliche Daten in die Reichweite russischer Behörden gelangen. Darauf weist zumindest der ukrainische Parlamentsabgeordnete Volodymyr Ariev auf Facebook hin. Per Dekret wurden aber außerdem die russische Mediengruppe RBK und weitere TV-Sender blockiert. Zudem sollen zahlreiche Unternehmen und mehr als 1200 Privatpersonen über weitere Jahre keinen Zugang mehr in die Ukraine bekommen, heißt es in dem Dekret.

Die Ukraine und von Moskau unterstützte Separatisten tragen seit mehr als drei Jahren einen blutigen Konflikt im Osten des Landes aus. Nach UN-Zählungen sind dabei seit 2014 etwa 10.000 Menschen getötet worden. (mit Material der dpa) / (mho)