YouTube USA: Kostenlose Spielfilme mit Werbeunterbrechung

YouTube hat sein Angebot um kostenlose Spielfilme mit Werbeunterbrechung erweitert. Im Gegensatz zum Premium-Dienst – in dem Videos und Musik ohne Werbeunterbrechungen, die Möglichkeit zum Download von Inhalten für Offline-Wiedergabe und der Zugriff auf YouTube Originals-Serien enthalten ist – bietet das Unternehmen den Dienst aktuell nur in den USA an. Aus Deutschland ist der Zugriff aufgrund von Geoblocking nicht erreichbar. Aktuelle Spielfilme können auch in Deutschland auf der Plattform gekauft oder ausgeliehen und abgespielt werden.

Ausschnitt einer Auswahl der kostenlosen Spielfilme mit Werbeunterbrechungen. (Screenshot) (Bild: YouTube)

Die Möglichkeit zur kostenlosen und werbefinanzierten Wiedergabe von Spielfilmen wurde durch das Unternehmen nie ankündigt. GoogleWatchBlog vermutet, es könnte sich deshalb um eine lokale Testphase handeln. Die kostenlose Spielfilme sind unter "Free to Watch" in einer eigenen Kategorie zusammengefasst. Insgesamt sind dort 99 Spielfilme aufgeführt, darunter befinden sich Terminator, Rocky und weitere, meist ältere, Filme. Ob und wann das Angebot in Deutschland verfügbar sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. (bme)