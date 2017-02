(Bild: dpa, Jenny Tobien/Illustration)

Eine Maßnahme bei der Erneuerung des YouTube-Werbekonzepts wird sein, dass es ab 2018 in Videos keine nicht-überspringbare 30-Sekunden-Werbung mehr geben wird.

In einer offiziellen Mitteilung soll Google erklärt haben, sein Werbekonzept für YouTube-Videos überarbeiten zu wollen. Ziel sei es, seine Online-Nutzer nicht mit der eingespielten Werbung zu verprellen, sondern die Akzeptanz dafür zu verbessern, so ein Bericht des britischen Werbemagazins Campaign.

Eine Maßnahme bei der Erneuerung wird sein, die nicht-überspringbare 30-Sekunden-Werbung abzuschaffen. Das soll ab 2018 gelten. Stattdessen wolle man andere neue Werbeformen einführen, für die man sich mehr Akzeptanz bei den Online-Nutzern erwartet. Zugleich sollen sie aber auch noch für die Werbetreiber attraktiv bleiben, so ein Google-Sprecher.

Denkbar wären somit kürzere nichtüberspringbare Werbespots mit einer Länge von bis zu 20 Sekunden. Bereits im April vergangenen Jahres hatte YouTube das sogenannte Bumper-Ads-Format eingeführt. Die Werbe-Clips haben eine Länge von sechs Sekunden und lassen sich ebenfalls nicht überspringen. Dieses Format scheint eine höhere Akzeptanz bei den Zuschauern zu haben. Es liegt nahe, dass YouTube dieses Format im kommenden Jahr stärker fördern wird.

Reaktion auf Facebook-Konkurrenz

"Ich sehe das als Signal, dass YouTube besorgt über Facebook ist", äußerte sich Callum McCahon von der Social-Media-Agentur Born Social gegenüber Campaign. "Wir wissen, dass Videos zum Kern der zukünftigen Facebook-Pläne gehören: Deren Videoangebot wird von Tag zu Tag attraktiver für werbetreibende Marken und darüber gerät YouTube in Panik."

Laut Recode werden bei Facebook derzeit sogenannte "Mid-Roll-Ads" getestet, die frühestens 20 Sekunden nach dem Start eines Videos gezeigt werden sollen. Sogenannte "Pre-Roll-Ads", die vor der Wiedergabe eines Videos gezeigt werden, soll Facebook-CEO Mark Zuckerberg intern untersagt haben. Facebook entwickelt sich zunehmend zu einem YouTube-Rivalen. Pro Tag werden laut Facebook 100 Millionen Stunden Videos auf dem Sozialen Netzwerk konsumiert.

Insgesamt dürfte Google die derzeitige Lage in Bezug auf sein Kerngeschäft aber noch gelassen sehen. Denn die Internet-Suche auf Smartphones und Werbung auf der Videoplattform YouTube sorgen für weiter schnelles Wachstum bei der Google-Mutter Alphabet. (pen)