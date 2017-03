(Bild: Leon Machère/AlbarazzTV/Youtube)

Das Versteckspiel eines 24-jährigen Youtube-Stars hat am Wochenende mehr als 1000 Kinder und Jugendliche in Augsburg in Aufruhr versetzt. Leon Machère hatte seine Werbetour in sozialen Medien angekündigt, nicht aber beim Ordnungsamt der Stadt.

Mehr als 1000 Fans des Youtube-Stars Leon Machère haben am Samstag einen Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt ausgelöst. Die Polizei bestätigte am Montag Medienberichte, wonach sich die Fans versammelt hatten, um auf Machère zu warten.

Anzeige wegen Beamtenbeleidigung

Offenbar hatte Machère in den Sozialen Netzwerken spontan einen öffentlichen Auftritt angekündigt – ohne die Behörden über den möglichen Fan-Andrang zu informieren. Schließlich zeigte sich der Youtuber jedoch nur kurz am Fenster seines Hotels und verschwand durch den Hintereingang Richtung Augsburger Innenstadt. Nach Informationen der Augsburger Allgemeinen Zeitung seien Machère und seine drei Begleiter mit einem Lieferwagen weggefahren. Der Fahrer des gemieteten Tour-Transporters fuhr laut Polizei mit zu hohem Tempo und ohne auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen.

Auch in der Innenstadt versammelten sich nach Machères Ankunft etwa 600 Kinder und Jugendliche. Offenbar hatte das Gerücht die Runde gemacht, Marchère wolle sich an einem Mobilfunkladen der Öffentlichkeit zeigen. Gefunden wurde er laut der Zeitung schließlich in einer Bierbar. Wegen eines Sicherheitsrisikos durch das Gedränge in der Innenstadt nahm die Polizei den Youtuber mit auf die Dienststelle. Daraufhin soll er Beamte unter anderem als "Scheißpolizei" bezeichnet und nach etwas zum "Koksen" gefragt haben. Er wurde wegen Beleidigung und des Verdachts auf Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. (mit Material der dpa) / (msi)