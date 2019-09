Youtube eröffnet neues Kreativ-Zentrum in Berlin

Youtube hat am Dienstag in Berlin ein neues Kreativ-Zentrum für Künstler und Youtuber eröffnet. Auf mehr als 1500 Quadratmetern stehen mit dem Youtube Space drei professionell ausgestattete Videostudios sowie Räume für Schnitt und Tonaufnahmen an der Berliner Museumsinsel zur Verfügung. Auch Ruheräume und einen Co-Working-Place gibt es in den neuen Räumen in unmittelbarer Nachbarschaft der Hauptstadt-Niederlassung von Google.

Youtube Spaces seien als Orte gedacht, wo das Handwerk für das Storytelling zu Hause sei, sagte Youtube-Europa-Chefin Cécile Frot-Coutaz. Modernste Technik soll etwa Bands und Musikern die notwendigen Voraussetzungen für ihre musikalischen Projekte bieten. Doch auch Klassik hat einen festen Platz auf dem Videoportal. Die Staatsoper Unter den Linden kündigte eine Partnerschaft mit Youtube an. "Wir wollen vor allem jüngeren Generationen auf Youtube zeigen, wie spannend die Oper ist", sagte Staatsoper-Intendant Matthias Schulz. Über diesen Kanal wolle das Opernhaus einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

100.000 Abonnenten für die Nutzung

Youtube Spaces unterhält die Google-Tochter auch in Los Angeles, New York, Rio de Janeiro, London, Paris und Tokio. Bislang gab es im Berliner Stadtteil Tempelhof bereits einen kleineren Youtube Space, das neue Gebäude biete allerdings deutlich mehr Platz und sei mit modernster Technik ausgestattet, sagte Stephanie Renner, Leiterin der neuen Location. Für die Nutzung der Räume oder die Teilnahme an Workshops gelte das Motto "first come, first serve", sagte Renner. Voraussetzung sei nur, dass die Kreativen mindestens 10.000 Abonnenten auf ihrem Kanal zählen. In Deutschland gebe es mehr als 200 Youtube-Kanäle mit jeweils mehr als einer Million Abonnenten, mehr als 2800 Kanäle verzeichnen über 100.000.

Vergangene Woche hatte Youtube sein Verifizierungsprogramm geändert. Nach zahlreichen Protesten jedoch einen Rückzieher gemacht. Bisher war und ist es nun auch wieder nötig, mehr als 100.000 Abonnenten zu haben, um einen Verifikations-Haken zu bekommen. Kurzfristige sollten die Voraussetzungen verschärft werden, das hätte die Aberkennung des Haken auch bei beliebten Youtubern mit sich gebracht. (emw)