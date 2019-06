Youtube remastert alte Musik-Videos

Youtube hat über 100 Musikvideos aus dem Katalog von Universal Music Group in HD remastert. Viele der Musik-Videos seien für Röhrenfernseher mit Mono-Lautsprechern gemacht worden, schreibt Youtube in einem Blog-Eintrag. Dank Nachbearbeitung stehen sie nun in höherer Auflösung und besserer Audioqualität zum Anschauen bei Youtube bereit.

Abrufe und URL bleiben unverändert

Zu den überarbeiteten Videos zählen zum Beispiel Musikvideos von Billy Idol, den Beastie Boys und Tom Petty. Auch aktuellere Videos, etwa von Maroon 5 und Lady Gaga, wurden bereits überarbeitet. Youtube will ab jetzt jede Woche weitere Musikvideos remastern. Ende 2020 soll der Prozess abgeschlossen sein, bis dahin sollen dann knapp 1000 Videos remastert sein.

Remastered-Version von Tom Petty: Free Fallin'



Für die Nutzer und die Kanäle sollte der Remaster-Prozess schmerzfrei ablaufen: Die Youtube-Videos bleiben unter der alten URL verfügbar, auch an den Abrufzahlen, Kommentaren und Likes ändert sich nichts. Den Hinweis, dass ein Video remastert wurde, befindet sich in der Video-Beschreibung: Die Clips sind dort als "REMASTERED IN HD!" gekennzeichnet.

(dahe)