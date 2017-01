(Bild: heise online)

Auf der CES 2016 hat der chinesische Hersteller sein Community-Projekt CSX gestartet. Ein Jahr später nimmt das Versprechen, ein von Nutzern entwickeltes Smartphone zu bauen, langsam Form an.

Der chinesische Telekommunikationskonzern ZTE macht Fortschritte bei seinem Crowdsourcing-Smartphone. Auf der CES in Las Vegas hat das Kind nun einen Namen bekommen: Hawkeye soll das Smartphone heißen, dass unter aktiver Mithilfe der Nutzer entwickelt wird. "Für das Hawkeye haben wir den üblichen Entwicklungsprozess auf den Kopf gestellt", sagte ZTE-Manager Jeff Yee auf der CES in Las Vegas. Statt die Verbraucher nur als Kontrollgruppen in verschiedenen Entwicklungsphasen zu Rate zu ziehen, würden bei "Projekt CSX" aktiv an der Entwicklung beteiligt.

Projekt CSX

Auf der CES 2016 hatte ZTE sein Projekt CSX angeschoben und versprochen, das in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelte Smartphone dann auch herzustellen. Und die Nutzer wünschen sich ein Smartphone mit einer selbsthaftenden Rückseite und Eyetracker, damit man das Gerät ohne Hände bedienen kann. Ein Jahr später zeigt ZTE auf der CES ein Mockup des Designs – Material und Farben des Hawkeye stehen aber ebenso wenig schon fest wie die technischen Daten.



Vom Hawkeye gibt es bisher nur Mockups, aber das soll sich im Herbst ändern.

Bild: ZTE

Aber die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung hat nun begonnen: Für 200 US-Dollar kann man sich ein Hawkeye sichern, das dann im dritten Quartal ausgeliefert werden soll. Vor den beim Crowdfunding von Hardware üblichen Problemen, sobald es an die Produktion geht, braucht man hier wohl weniger Angst zu haben: Man darf annehmen, das die Fertigung eines Smartphones ZTE vor keine allzu großen Probleme stellen wird.

Neue Blade-Smartphones

Neben den Fortschritten beim Hawkeye hat ZTE in Las Vegas noch ein neues Mittelklasse-Smartphone vorzuweisen. Das ZTE Blade V8 Pro ist mit Snapdragon 625 und 3 GByte Arbeitsspeicher ausgestattet. Die 32 GByte Speicher lassen sich mittels microSD um bis zu 128 GByte erweitern. Das 5,5"-Display löst mit Full HD auf. Bemerkenswert ist die 2x13MP-Doppelkamera, mit der sich Bilder mit variierender Tiefenschärfe machen lassen. Während das Blade V8 Pro laut Hersteller nur in den USA erhältlich sein wird, bringt ZTE in Deutschland eine abgespeckte Version mit einem Snapdragon 435 und 5,2"-Display auf den Markt. Das Blade V8 kommt hierzulande ab März für 279 Euro in den Handel.