Bis zu 6 GByte RAM, aktuelle Qualcomm-CPU Snapdragon 821, 64 GByte Flash ... die technischen Daten des ZUK Edge entsprechen fast denen des OnePlus 3T, es kostet aber weniger. Was das ZUK Edge taugt, haben die Kollegen von TechStage geprüft.

Die Lenovo-Tochter ZUK Mobile ist hierzulande kaum bekannt, entwickelt sie ihre Geräte doch vorrangig für den chinesischen Markt. Doch bei technischen Daten auf dem Top-Niveau eines OnePlus 3(T) zum noch günstigerem Preis von etwa 370 Euro, ist das ZUK Edge möglicherweise einen Blick wert.

Ein Hingucker ist das ZUK Edge mit 5,5 Zoll Diagonale, IPS-Display und Full-HD-Auflösung (1920 × 1080) zwar nicht, es ist aber hochwertig verarbeitet. Anders als bei Samsungs Galaxy-Serie steht "Edge" hier nicht für einen bis zum Rand des Gehäuses reichenden Bildschirm. Aber immerhin ist der Rand schmal, wenn auch nicht so wie vom Hersteller angegeben (1,63 mm), sondern effektiv rund 2,7 mm links und rechts bis zum aktiven Bereich des Displays.

Verwunderlich ist, dass ZUK beim Flash-Speicher gespart hat. Hier stehen "nur" 64 GByte (UFS 2.0) bereit, von denen gut 52 GByte nutzbar sind. Funktechnisch unterstützt das ZUK Edge alle für den hiesigen Markt wichtigen LTE-Bänder, WLAN IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1 sowie die Satellitensysteme GPS, Glonass, Galileo und Beidou. Auf dem ZUK Edge läuft eine angepasste Version von Android 6.0.1, allerdings ohne Google Play Store und Google-Dienste. Diese lassen sich aber leicht nachinstallieren. Ob es ein Update auf Android 7 geben wird, ist bisher unklar.

Leider muss man bei der 13-Megapixel-Hauptkamera Abstriche machen: Die Fotos sind nur auf dem Niveau eines 3 Jahre alten Samsung Galaxy S5. Dafür zeichnet das Edge Videos in 4K und auf Wunsch in Superzeitlupe mit 960 Bildern/s in 720p auf.

Abgesehen von den genannten kleinen Einschränkungen punktet das ZUK Edge nicht nur beim Preis, sondern auch mit hochwertiger Verarbeitung und High-End-Technik.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Interessenten finden einen ausführlichen Testbericht des ZUK Edge bei unserem Gadget-Blog TechStage. (vza)