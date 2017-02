Wer gerade kein Emoji zur Hand hat, kann seinen Gefühlen in Chats auf unterschiedlichste Art mit Zahlen ausdrücken. Gerade heute dürfte die 143 Hochkonjunktur haben.

Am 14.2. ausgerechnet die Zahl 143 für "Zahlen, bitte!"? Das ist weder ein Tippfehler noch sind wir einen Monat zu früh dran, um den π-Day (3/14) zu feiern.

Aber was könnte dann spannend an der 143 sein? Sie ist nicht mal prim. Okay, die 143 lässt sich immerhin als Summe von 7 aufeinanderfolgenden Primzahlen schreiben (11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31) und spielt auch beim Waringschen Problem (A018886) eine Rolle: Jede natürliche Zahl lässt sich als Summe von höchstens 143 Siebenerpotenzen schreiben (2175 ist übrigens die kleinste Zahl, die alle 143 Summanden benötigt). Aber das ist nicht der Grund, sich heute mit der 143 zu beschäftigen.

Kodierte Liebesbotschaft

Tatsächlich dürfte sie am 14. Februar vor allem im englischen Sprachraum eine der am häufigsten in Chats eingetippten Zahlen sein, denn die einzelnen Ziffern stehen für die Zahl der Buchstaben in "I Love You", also

1 ⟸ I

4 ⟸ Love

3 ⟸ You



Wer die Telefontastatur noch kennt, tippt statt der 143 auch mal 459 für ILY.

Um der Aussage Nachdruck zu verleihen, nutzen manche auch 286, also 2 × 143 = "I Love You, I Love You" oder nach demselben Schema 143637 ("I Love You Always And Forever"). Die 831 (auch 381) meint dasselbe wie 143, formuliert es aber anders: "8 Buchstaben, 3 Wörter, eine Bedeutung". Diejenigen, die mit Tasten-Handys groß geworden sind, tippen stattdessen gerne noch die 459 ins Chat-Fenster (siehe Bild).

Jetzt aber Schluss mit der Gefühlsduselei, wir haben auch ein Herz für Hater: "-143" negiert die Aussage, meint also "I Hate You" – ebenso wie 182: Die 1 steht für ein "I"; 82 nutzt die Klangverwandschaft von "Eight Two" und "Hate You".



Internet-Slang: Bedeutungsvolle Zahlen

Auch ohne die Verwendung zusätzlicher Buchstaben oder Sonderzeichen kann man in Zahlen allerlei Emotionen und Bedeutungen packen. Hier eine definitiv unvollständige Liste von Zahlen, die für den einen oder anderen Teilnehmer an (vorrangig englischsprachigen) Chats mitunter unerwartete Bedeutungen haben können: