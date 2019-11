Zahlen, bitte! Auf der Suche nach dem 8. Kontinent

In der Schule lernt man in der Regel, dass sieben Kontinente existieren: Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Australien und Antarktika. In der Wissenschaft wiederum sind es, je nach Zählweise, drei bis sieben Landmassen. Und dennoch schlummern in den Tiefen der Weltmeere Kandidaten für weitere Kontinente

Zahlen, bitte! In dieser Rubrik stellen wir immer dienstags verblüffende, beeindruckende, informative und witzige Zahlen aus den Bereichen IT, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik und natürlich der Mathematik vor. Alle Artikel zu "Zahlen, bitte!" mehr anzeigen

Zealandia im südwestlichen Pazifischen Ozean ist so ein Beispiel: Neuseeland und Neukaledonien sind die Spitzen, die noch über der Wasserlinie hinausragen, einer insgesamt 4,9 Millionen km² großen Landmasse, die sich zu 94% unter Wasser befindet. 1995 wurde der Begriff Zealandia durch den amerikanischen Geologen Bruce P. Luyendyk geprägt.

Zealandia (nein, nicht die weibliche Form von Zalando) im Überblick. Neuseeland und das zu Frankreich gehörende Neukaledonien bilden die knapp 6% der Landmasse, die aus dem Ozean ragen.

Zealandia als versunkener Kontinent

Anfangs noch als Sammelbegriff für die Region, aber nicht konkret als Name eines möglichen Kontinents gedacht, wurde seitdem die Forschung dazu intensiviert; Wissenschaflter vermaßen den Meeresgrund vor Ort und sammelten fleißig Daten. 2017 stellten mehrere Geologinnen und Geologen aus Neuseeland und Australien unter der Leitung von Nick Mortimer im Wissenschaftsmagazin GSA Today der Geological Society of America ihre Erkenntnisse zu Zealandia vor.

Zahlen, bitte! - Zealandia Größe: 4.920.000 km2

Über Wasser: 286.655 km2 Ausdehnung und Lokalisation:

N-Koordinaten: 18° 30' S, 158° 40' O

O-Koordinaten: 42° 40' S, 167° 45' W

S-Koordinaten: 56° 10' S, 164° 50' O

W-Koordinaten: 23° 20' S, 155° 10' O Bevölkerung: ca 5.095.000

davon:

Neuseeland: 4.823.000

Neukaledonien: 269.000

Norfolkinsel: 2.210

Lord Howe Inselgruppe: 382 mehr anzeigen

Sie schilderten, dass Zealanda vor etwa 100 Millionen Jahren noch Bestandteil des Urkontinents Gondwana gewesen sei, sich aber vor 85 Millionen Jahren ablöste. Zealanda entfernte sich als Folge der Trennung und der tektonischen Plattenbewegung; mit der Zeit versank der Kontinent im Meer.

Kontinentaler Zusammenhang

Dabei weisen die Daten laut den Forschern nach, dass es sich nicht, wie zunächst vermutet, um mehrere Kontinentalfragmente, sondern um ein zusammenhängendes Teil Erdkruste handelt. Anhand dieser Datenbasis forderten die Forscher die Anerkennung von Zealandia als 8. Kontinent.

Mit knapp 5 Millionen km² hat Zealanda ca. 2/3 der Fläche von Australien oder 1/6 der Fläche von Afrika. Und der Datenlage des GNS Science nach schlummern darin Bodenschätze im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Wenn sich die Annahmen bewahrheiten sollten, dann wird früher oder später die Frage des Kontinentalstatus für die Wirtschaft interessant.

Verschwundener Kontinent in Südeuropa

Ein anderer möglicher Kandidat für einen weiteren Kontinent ist jüngst von einem Forscherteam der Universität Utrecht entdeckt und in einer Publikation veröffentlicht worden: Greater Adria. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um eine Landmasse, die sich im zwischen Afrika und Europa befand.

Die Landmasse Greater Adria vor etwa 140 Millionen Jahren - Bevor sie mit dem Europa/Asien, bzw. dem eurasischem Kontinent zusammengestoßen ist. (Bild: © Douwe van Hinsbergen, Universität Utrecht )

Unter der Leitung von Douwe van Hinsbergen, Professor für Globale Tektonik und Paläogeografie, erforschte ein Team über zehn Jahre lang 2300 Gesteinsproben von den Appeninen und den Alpen bis hin zu Problen aus der Türkei und dem Iran. Es ließen sich in vielen Proben Fragmente des verschwundenen Kontinents nachweisen. Die Ergebnisse visualisierten sie mit der freien Geologie-Software GPlates.

Kollision mit Europa

Vor vor etwa 240 Millionen Jahren habe sich mit Greater Adria ein Stück Landmasse der ungefähren Größe Grönlands vom afrikanischen Kontinent getrennt und sich mit der Zeit auf den europäische Kontinentalplatte zubewegt, bis es vor 120 Millionen Jahren mit der europäischen/asiatischen Erdplatte kollidierte und dabei sich unter diese schob. Als Folge dieses Aufeinandertreffens schoben sich die Sedimentauflagen zusammen; dadurch seien die geologisch komplexen Felsformationen entstanden.

Laut van Hinsbergen seien – neben Sedimentfragmenten in den Gebirgszügen – die letzten Reste dieser Landmasse in Italien zu finden: Von Turin, über die Adria, bis zum südlichen Ende Italiens erstrecke sich der heutige Teil von Greater Adria. Somit betreten jedes Jahr viele Italienurlauber – ohne es zu ahnen – einen weiteren, in weiten Teilen versunkenen Kontinent.

Schritt für Schritt Rekonstruktion des Bewegungsverlaufs der Greater Adria Landmasse.



Uneinige kontinentale Zählweise

Während der eine Kontinent in Südeuropa buchstäblich abgetaucht ist, und somit eher etwas für die Geschichtsbücher taugt, bleibt die Forderung nach der Ernennung zum 8. Kontinent für Zealandia bestehen. Allerdings existiert keine offizielle Stelle oder Gremium, die Kontinente offiziell anerkennen könnten – die Wissenschaft ist sich ja noch nicht einmal über die bisherige Zählweise einig. Von drei bis sieben Kontinenten gibt es mehrere Varianten, die Anzahl anzugeben.

Somit ist es eher Überzeugungsarbeit nötig, dem möglichen achten Kontinent Zealandia die Aufmerksamkeit zu geben, die die Entdeckung verdient.

(mawi)