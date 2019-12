Zahlen, bitte! – SMS: 160 Zeichen für die Zukunft der Kommunikation

Die SMS (Short Message Service) war über anderthalb Jahrzehnte lang ein zentrales Kommunikationsmittel für Handynutzer und spielt auch heute noch eine – wenn auch nicht mehr dominante – Rolle. Dabei erkannten die Netzbetreiber das Potenzial der 160 Zeichen langen Nachrichten zunächst nicht und wurden von der Nachfrage fast überrumpelt.

Der Short Message Service war dafür gedacht, Statusnachrichten etwa zu Problemen über den Signalisierungskanal der Mobilfunknetze zu übermitteln. Entwickelt wurde die SMS für den Mobilfunkstandard GSM, der währen der späten 1980er Jahre von der Europäische Konferenz der Post- und Fernmeldeverwaltungen (CEPT) in vielen Sitzungen festgezurrt wurde.

160 Zeichen als Standardlänge

Die Idee, über den meist ungenutzten Steuerungskanal auch Textnachrichten zu übertragen, wird dem 2015 verstorbenen Nokia-Ingenieur Matti Makkonen zugeschrieben. Er schlug ein System vor, das ein GSM-Netz auch Nachrichten übermitteln sollte wie die damals üblichen Pager-Dienste.

Für die Bemessung der Zeichenlänge einer Nachricht orientierten sich die Entwickler an anderen üblichen Kommunikationsmitteln wie der Postkarten, dem Faxe oder dem Telex. Nach der Auswertung dieser Nachrichtenmittel schlug der Ingenieur Friedhelm Hillebrand als Vertreter der deutschen Bundespost die Beschränkung einer Nachricht auf 160 Zeichen (7 Bit je Zeichen × 160 Zeichen = 1.120 Bit) vor. Das sollte für die Übermittlung relevanter Informationen reichen.

Früher Weihnachtsgruß als erste SMS

1990 wurde der GSM-Standard eingeführt. Und am 3. Dezember 1992 verschickte der Programmierer Neil Papworth der IT-Firma Sema die erste Test-SMS über das britische Vodafone-Netz an das klobige Orbitel TPU 901 des Vodafone-Managers Richard Jarvis:

Merry Christmas



Dieser kurze Weihnachtsgruß zeigte, dass das System funktionierte. GSM-Telefone konnten damit wie die vor allem in Asien und in den USA beliebten Pager Nachrichten empfangen und – das war der Vorteil gegenüber den Pagern – auch selbst welche versenden. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde die SMS dann von vielen Netzbetreibern auch ihren Kunden angeboten – und war zunächst gratis.

Damals die große Stärke der SMS: Unterwegs Nachrichten empfangen und versenden können. (Bild: CC BY 2.0 , Ken Banks )

Zunächst kostenlos, dann lukratives Zusatzgeschäft

Die enorme Nachfrage in kürzester Zeit ließ die Preise allerdings in die Höhe schnellen, da die Provider ein Zusatzgeschäft witterten. Denn insbesondere bei Jugendlichen war die SMS schnell beliebt, da man unterm Tisch schnell mit seinen Freunden kommunizieren konnten. Auch an Geburts- und Feiertagen etablierten sich die Grußnachrichten.

Die Provider profitierten enorm, da aufgrund der riesigen Nachfrage die SMS-Nachrichten teilweise mehr Einnahmen generierten als die regulären Telefongebühren. Während heute SMS oftmals in Flatrates inklusive sind, riefen die Anbieter damals Preise von bis zu 39 Pfennig pro Nachricht. Und das, obwohl die Datenmenge einer übertragenen SMS nur etwa 1/1000 der einer Gesprächsminute betrug.

SMS-Features als Verkaufsargument

Die Handyhersteller freuten sich wiederum, dass sie nun mit allerlei Weiterentwicklungen wie SMS-Speicher, Displaygrößen oder Schreibhilfen wie T9 ("text on nine keys") den Kampf um die Kundschaft anheizen konnten. Insbesondere die Teenager waren nach kurzer Zeit so geübt darin, dass viele innerhalb von Sekunden eine SMS schreiben konnten, ohne einmal aufs Display zu blicken. Sie entwickelten auch eigene Abkürzungen und verwendeten Emojis. Zudem wird mittlerweile auf negative Folgen in der Schriftsprache durch SMS und Co. hingewiesen. Die Anfangs maximal 140 Zeichen pro Tweet des Microblogging-Dienstes Twitter wurden aus Kompatibilitätsgründen gegenüber der SMS gewählt.

Der Anfang vom Ende der Dominanz der SMS kam 2007 mit dem iPhone, als die Smartphones begannen, die herkömmlichen Handys vom Markt zu verdrängen. Zwar hielt der SMS-Boom noch eine Weile an – bis zu seinem Höhepunkt 2012 mit über 59 Milliarden in Deutschland versendeten Nachrichten. Aber durch die neuen Möglichkeiten der Smartphones wurden nun die Defizite des Konzepts aus den 80ern offensichtlich.

Zwei SMS des Providers, die den Nutzer über die Einrichtung des neuen Mobilfunkvertrags auf dem Smartphone informieren.

Messengerdienste wie WhatsApp, Signal oder der Facebook-Messenger, über die problemlos auch Dateien wie Bilder, Sounds und Dokumente versendet werden konnten, waren nun deutlich attraktiver als die technisch limitierte SMS und untergruben damit das einst so lukrative Geschäft der Anbieter.

MMS setzte sich nie richtig durch

Zwar wurde bereits 2002 mit dem Multimedia Messaging Service (MMS) ein SMS-Nachfolger präsentiert, der sich aber aus verschiedenen Gründen – genauso wie dessen Weiterentwicklung Joyn – nie so durchsetzte wie erhoft. Seit einiger Zeit versucht Google mit dem "Rich Communication Services"-(RCS)-Kommunikationsprotokoll einen Nachfolger zu etablieren.

Die SMS hat allerdings noch immer ihre Vorteile. Sie ist auch dort noch nutzbar, wo kein mobiles Internet oder WiFi in der Nähe ist. Außerdem ist prinzipiell jedes GSM-Handy fähig eine SMS zu empfangen. Und in eigebetteten Systemen spielt die SMS bis heute eine wichtige Rolle. Z. B. erfolgt bei der LKW-Maut die Datenübermittlung via SMS.

Zahlen, Bitte! - Anzahl versendeter SMS in Deutschland Jahr Anzahl Mrd. 1996 0,1 1998 1,0 2000

11,4 2002 18,4 2004 19,7 2006 20,1 2008 27,8 2010 41,3 2012 59 2014 22,5 2016 12,7 2018 8,9

