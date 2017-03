Die 15-jährige Todd nahm sich aus Verzweiflung über den Cyber-Stalker und wegen Mobbings das Leben. Zuvor hatte sie ihr Leiden in einem Video dargestellt. Der Stalker wurde nun wegen Erpressung und sexuelle Nötigung Dutzender Mädchen verurteilt.

Ein niederländischer Cyber-Stalker ist für die Erpressung und sexuelle Nötigung Dutzender Mädchen zu zehn Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Strafgericht in Amsterdam sah am Donnerstag die Schuld des 38-Jährigen als erwiesen an. Amanda Todd war eines der Opfer des Niederländers.

Die 15-jährige Todd nahm sich 2012 aus Verzweiflung über den Cyber-Stalker und wegen Mobbings das Leben. Zuvor hatte sie ihr Leiden in einem Video dargestellt. Der Fall erschütterte Millionen Menschen. Amandas Mutter nahm in Amsterdam an dem Prozess teil. Der Fall ihrer Tochter wurde allerdings dort nicht konkret verhandelt. Dafür soll der Mann nach Kanada ausgeliefert werden. Dass er ausgeliefert werden kann, hatte ein niederländisches Gericht bereits im Juni vergangenen Jahres entschieden.

Dem jetzigen Urteil zufolge hat der Mann jahrelang 34 Mädchen in zahlreichen Ländern zu sexuellen Handlungen vor der Webcam gezwungen und dann erpresst. Das Gericht nannte das Verhalten des Angeklagten "hart und gnadenlos".

Amanda Todd erzählte ihre Geschiche in diesem Video, kurz bevor sie sich das Leben nahm.

