(Bild: HP)

Der HP t310 G2 All in One Zero Client ist bereits ab 750 Euro bestellbar.

HP hat einen Zero Client im All-in-One-Format vorgestellt: den HP t310 G2 All-in-One. Das IPS-Display stellt 1920 × 1080 Bildpunkte dar (Full HD) und hat eine Bilddiagonale von 23,8 Zoll. Über den DisplayPort-Ausgang lässt sich ein zweites Display anschließen. Der Tera-2-PCoIP-Prozessor ist schnell genug zum Senden und Empfangen von HD-Videos und 3D-Grafiken in Netzwerken. Kompatibel ist der HP t310 G2 All-in-One Zero Client mit VMWare und Amazon Workspaces. Die Verwaltung läuft über die Software Teradici Desktop Access, beim Gerät ist ein einjähriges Abonnement dafür inklusive.

Der HP t310 G2 All-in-One Zero Client ist laut HP in Deutschland für rund 830 Euro erhältlich, im Preisvergleich ist das Gerät bereits ab rund 750 Euro gelistet. (mfi)