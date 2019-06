Internetforscher: IT-Riesen zum Datentausch zwingen

Zerschlagt die großen IT-Unternehmen nicht, lasst sie stattdessen ihre Daten teilweise mit der Konkurrenz teilen. Das fordert Viktor Mayer-Schönberger, Professor für Internet-Governance Oxford Internet Institute, im Interview mit Technology Review online in "Datentausch-Pflicht statt Zerschlagung". Der jüngste US-Vorstoß zu einer Untersuchung der Giganten sei zwar im Prinzip eine gute Idee, allerdings würde die Aufteilung eines Unternehmens wie Google nur seine Werkzeuge wie die Internetsuche verschlechtern, ohne Start-ups die Entwicklung guter Alternativen erleichtern.

In jedem Markt bestehe die Tendenz zur Konzentration. "Aber sehr lange gab es eine Gegenkraft, und das war menschliche Innovation. Ein kleines Start-up konnte sich also eine bessere Idee einfallen lassen, was die Märkte wettbewerbsfähig hielt", sagt Mayer-Schönberger. Doch inzwischen habe sich die Innovation zumindest teilweise vom menschlichen Einfallsreichtum hin zum datengetriebenen maschinellen Lernen verlagert. Wer Zugang zu den meisten Daten hat, würde zu den Innovativsten gehören.

Google zu zerschlagen würde aber nicht nur Googles Fähigkeit einschränken, zu wachsen und innovativ zu sein. "Es lässt auch niemanden sonst innovativ sein, da sie nicht über diese Daten verfügen", erklärt der Oxforder Forscher.

