Zertifikat abgelaufen: Firefox deaktiviert Add-ons

Derzeit dürften Firefox-Benutzer weltweit Probleme mit Add-ons haben: Wegen eines abgelaufenen Zertifikats deaktiviert der Browser seit heute Morgen offenbar eine Vielzahl von Add-ons, weil sie nicht mehr gültig signiert sind und damit als Sicherheitsrisiko gelten. Sie lassen sich auch nicht mehr ohne Umstände aktivieren. Außerdem ist das Herunterladen signierter Add-ons nicht möglich, man erhält nur eine Fehlermeldung.

Grund für diesen Fehler mit weitreichenden Folgen ist ein abgelaufenes Intermediate-Zertifikat, das für das Signieren der Add-ons verwendet wird. Es hätte eigentlich erneuert werden müssen, was jedoch nicht passiert ist. Die Entwickler bestätigen das Problem mittlerweile in einer kurzen Mitteilung (die Webseite scheint momentan überlastet zu sein). Das Team will so schnell wie möglich eine Lösung finden. Der Fehler ist zudem in der Bugzilla-Datenbank zu finden.

Wer auf seine installierten Add-ons keinesfalls verzichten will, kann das Problem mit einem Fix umgehen: In der Browser-Konfiguration ( about:config ) setzt man dazu den Wert xpinstall.signatures.required auf false (Browser anschließend neustarten). Damit werden die Add-ons wieder aktiviert – unter about:addons sind sie jedoch weiterhin mit einer Warnung markiert, dass sie für die Verwendung nicht verifiziert werden konnten. Achtung: Das Abschalten dieses Features stellt ein Sicherheitsrisiko dar! Man sollte es später unbedingt wieder auf true setzen.

