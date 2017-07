Die aktuelle Version des Early-Access-Spiels "7 Days To Die" hat die Test-Phase verlassen und steht über Steam nun allen Spielern zur Verfügung. Neu sind Wölfe, Zombie-Geier, Elektrizität, automatische Fallen und Fernsicht auf Gebäude.

Wer als Spieler des Zombie-Survival-Crafting-Games "7 Days To Die" am gestrigen Donnerstagabend seinen Steam-Account aktiviert hatte, erhielt automatisch die neue Version Alpha 16 als Update. Bislang konnte man diese nur spielen, wenn in den Einstellungen der "Experimental Branch" ausgewählt war.

Nun haben die Entwicker "The Fun Pimps" die neue Version offiziell freigegeben. Sie enthält sehr umfangreiche Änderungen und neue Gegner wie Business-Zombies im schwarzen Anzug, Wölfe, Schlangen und Zombie-Geier. In Gebäuden muss man nun mit schlafenden Zombies rechnen, die jederzeit aktiv werden können. Das Fernsicht-Rendering "Distant Terrain" stellt in der Alpha 16 nicht nur Landschaften sondern auch Städte und Gebäude dar. Das sieht nicht nur beeindruckend aus, es hilft auch stark bei der Orientierung.

Bild 1 von 24 7 Days To Die Alpha 16 experimental (24 Bilder) Neue Zombies: Biker Beim bärtigen Biker-Zombie stand offensichtlich Joel "Mad Mole" Huenink von den Fun Pimps Modell.



Geändert wurde auch das Perk- und das Crafting-System. Elektrizität bringt Licht und automatische Fallen bis hin zu Selbstschussanlagen. Hat man Malen gelernt, lassen sich Eigenbauten mit Farbe und Texturen verschönern.

Noch ist 7 Days To Die "Early Access" – also noch in der Entwicklung. Das bedeutet, dass man für die Alpha 16 ein neues Spiel beginnen muss. Das Besondere am Zombie-Apokalypse-Spiel ist, dass Spieler wie in Minecraft alles abbauen, ändern, auf- und umbauen können – ohne mit einer Klötzchengrafik leben zu müssen. Doch Vorsicht! Auch Zombies können fast alles kaputtschlagen. Außer der Standardkarte "Navezgane" gibt es einen – ebenfalls stark verbesserten – Generator für Zufallskarten. 7 Days To Die ist für Linux, macOS und Windows auf Steam erhältlich.

7 Days To Die: c't zockt die Alpha 16 am Donnerstag, den 20. Juli ab 17:00 Uhr LIVE.

Wer neugierig geworden ist: Am kommenden Donnerstag, den 20. Juli testet die c't-zockt-Mannschaft die Alpha 16 von 7 Days To Die ab 17:00 Uhr LIVE. (rop)