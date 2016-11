(Bild: Facebook)

Vertreter der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sich in dieser Woche in Lima. Dort will Mark Zuckerberg für eine flächendeckende Internetversorgung werben. Die Facebook-Drohne "Aquila" könnte entlegene Gebiete versorgen.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg macht sich für flächendeckende Internetzugänge in 21 Ländern Asiens, Amerikas und Ozeaniens stark. Zuckerberg werde den Mitgliedsstaaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) auf deren Gipfel in Lima die Errichtung des Netzes unter anderem mit Hilfe von solarbetriebenen Drohnen vorschlagen, erklärte der Vorsitzende des Unternehmerrates der APEC, Juan Francisco Raffo, am Montag in Lima. Damit soll Internet auch in entfernten Regionen verfügbar sein.

Entlegene Gebiete versorgen

Zuckerberg redet am Samstag in der peruanischen Hauptstadt Lima zum Thema "Revolution der Konnektivität". Zu dem Treffen werden auch US-Präsident Barack Obama, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Chinas, Xi Jinping erwartet. Die Drohnen sollen die drahtlose Internet-Verbindung bis in das kleinste Dorf in den peruanischen Anden herstellen. Es sei bereits eine erste Flugprobe eines Prototyps des "Aquila" genannten Geräts unternommen worden. Die Drohnen sollen autonom fliegen können und untereinander in Verbindung stehen.

Während des ersten Testflugs im Juli diesen Jahres war die solarbetriebene Aquila für etwas mehr als 90 Minuten in der Luft. Damit war die Drohne schon drei Mal länger unterwegs als ursprünglich geplant. Die Flugdauer und auch die Flughöhe sollen in weiteren Tests stetig erhöht werden. Schlussendlich soll die Drohne eine Flughöhe von 18.000 Metern erreichen und etwa drei Monate ohne Unterbrechung fliegen.

Bild 1 von 11 Jungfernflug der Facebook-Drohne Aquila (11 Bilder) Vorbereitung der Drohne auf ihren ersten Flug

(Bild: Facebook)

Der APEC gehören unter anderen die USA, Kanada, China, Japan, Russland, Australien, Mexiko, Chile und Peru an. Das APEC-Treffen findet in Lima von Freitag bis Sonntag statt, zunächst gibt es ein zweitägiges Forum mit Wirtschaftsgrößen, am Sonntag folgt dann den Gipfel der 21 Staats- und Regierungschefs. (mit Material der dpa) / (kbe)