Zuerst für Pixel-Smartphones: Android 10 veröffentlicht

Wie angekündigt ist mit Android 10 nun die jüngste Version des Mobil-Betriebssystems veröffentlicht worden – zuerst aber ausschließlich für Googles Pixel-Smartphones. Noch in diesem Jahr soll das Android-Update aber auch auf andere Geräte kommen, teilte Google mit. Insgesamt über 50 Neuerungen verspricht der Hersteller und erklärt gleichzeitig, dass mit der neuen Version auch die – angekündigten, aber noch nicht verfügbaren – faltbaren Smartphones und 5G unterstützt werden soll.

Mehr Datenschutz und ein Dark Mode

Android 10 soll den Nutzern demnach unter anderem neue Datenschutz-Optionen an die Hand geben. So kann nun vorgegeben werden, dass nur gerade aktive Apps auf Standortdaten zugreifen können. Sicherheits- und Datenschutz-Updates soll es außerdem künftig häufiger geben – unabhängig von den Updates des ganzen Betriebssystems. In den Einstellungen sollen Nutzer außerdem den Umgang mit Werbung festlegen können. Hinzu kommen außerdem verbesserte Optionen zur Steuerung von Benachrichtigungen und Möglichkeiten für Eltern, die Gerätenutzung ihrer Kinder besser zu kontrollieren.

Außerdem verfügt Android 10 über "intelligente Antworten", mit denen beispielsweise direkt aus einer Nachricht in einer App heraus die Navigation oder Youtube geöffnet werden kann, wenn das anhand des Textes naheliegt. Wie die neue Version von iOS bietet auch Android in Version 10 ebenfalls die Möglichkeit, das gesamte Erscheinungsbild dunkel zu schalten – um Augen und Akku zu schonen. Auch eine Gestensteuerung hat Google hinzugefügt, die mit einfachen Wischbewegungen funktionieren soll. Wie gehabt kommen in Android 10 – das als Android Q entwickelt worden war – auch wieder neue Emojis hinzu, diesmal mit dem Fokus auf Diversität und Inklusion.











(mho)