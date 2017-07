Mit einer schicken externen Einheit will Fingertips Labs aus den USA Smartphones ohne Sprachbefehle oder Blick auf den Bildschirm nutzbar machen. Im Praxiseinsatz zeigen sich jedoch Schwächen des Konzepts und seiner Umsetzung.

Wer nicht ständig auf seinem iPhone herumtippen und -wischen möchte, für den gibt es jetzt eine Alternative von dem US-Startup Fingertips Labs: Mit dem runden Zusatzgerät O6, in den USA für 99 Dollar erhältlich, ist es möglich, mehrere Funktionen des Smartphones mit physischen Tasten und einem Drehregler zu steuern. In der Praxis erwies es sich allerdings als nicht sehr überzeugend, wie Technology Review online in „Tasten-Steuerung fürs iPhone“ berichtet.

Hinter dem Produkt verbirgt sich ein allgemeineres Umdenken bei der Interaktion zwischen Mensch und Computer und die Suche nach Alternativen zu Bildschirmen, die sich in vielen Bereichen unseres Lebens ausgebreitet haben. Am beliebtesten sind in diesem Bereich derzeit Verfahren mit Sprachsteuerung – Alexa von Amazon, Google Assistant oder Siri von Apple. Fingertips Labs aber sieht Bedarf nach einer stärker taktilen Erfahrung. Und weil immer noch viele Menschen ihr Telefon beim Fahren benutzen, glaubt das Unternehmen, auch hier helfen zu können, denn mit dem O6 müssen die Augen zumindest nicht mehr auf den Bildschirm wandern.

Im Praxiseinsatz ist das Gerät bislang allerdings eine Enttäuschung. Selbst nach einigem Experimentieren fällt es zum Beispiel schwer, sich die Zahl der nötigen Tastendrücke zu merken, wenn man den Drehregler zur Lautstärkeregelung verwenden will. Allgemein ist der Regler zudem unglaublich empfindlich, so dass man häufig Radio-Beiträge oder E-Mails weiterklickt, die man eigentlich hören wollte. Außerdem kam es beim Testen häufig vor, dass der per Bluetooth verbundene O6 auf Drücken oder Drehen verzögert reagierte.

