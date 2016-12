(Bild: dpa, Frank May)

Bisher konnte man sein Amazon-Konto in Deutschland nur über Umwege mit einem zweiten Faktor absichern. Das funktioniert ab sofort auch ganz offiziell.

Amazon hat die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Kunden in Deutschland gestartet. Darüber kann man sein Konto noch effektiver gegen Missbrauch absichern: Zusätzlich zum Passwort muss man beim Log-in noch einen Code eingeben. Bisher war die Aktivierung nur mittels Umweg über Amazon.com möglich.

Den zusätzlichen Code erhält man wahlweise per SMS oder mithilfe einer Authentifizierungsapp (etwa Google Authenticator oder Authy). In den erweiterten Sicherheitseinstellungen muss man noch zwingend eine Sicherungsmethode festlegen. Das kommt zum Tragen, wenn man keinen Zugriff auf die verknüpfte Authentifizierungsapp hat. In diesem Fall kann man sich den Code wahlweise per SMS zuschicken oder per automatisiertem Anruf vorlesen lassen.

Auf Wunsch kann man Geräte für den Zugriff auf Amazon als vertrauenswürdig einstufen. Entscheidet man sich dafür, muss man auf diesen Geräten keinen zweiten Faktor zum einloggen eingeben.