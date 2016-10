Ein Blogbeitrag weist auf eine versteckte Funktion in der Pinterest-Site hin, mit der Entwickler ein kleines Spiel starten, in dem sie ihre Kenntnisse für die Jagd fiktiver Hacker einsetzen.

Das soziale Netz Pinterest hat im Rahmen eines Hackathons ein Easter Egg erstellt, mit der Webentwickler ihre (Hacking-)Fähigkeit unter Beweis stellen können. Wer im Suchfeld den Namen von Webprogrammiersprachen und -frameworks wie "JavaScript", "Nodejs" oder "Reactjs" eingibt, kann über das Suchergebnis "Hack Pinterest" ein Spiel starten.

Dafür öffnet sich lediglich eine bash-Shell mit dem Hinweis "Hackers will be high-fived". Laut dem Pinterest-Blog ist die Hintergrundgeschichte des Spiels das Eindringen einer fiktiven Hackergruppe ins System. Die Aufgabe des Entwicklers ist, mithilfe der hinterlassenen Spuren herauszufinden, was die Hacker vorhaben. Voraussetzung ist offensichtlich ein breites Wissen im Bereich Webentwicklung, um die Hinweise zu entschlüsseln und die versteckten bash-Befehle zu finden, die Spieler zur Lösung des Rätsels benötigen.



Die Spielwiese ist die bash Shell.

Als Preis lobt der Blogbeitrag die Chance auf einen Gutschein in Höhe von 50 US-Dollar aus. Gleichzeitig ist denkbar, wenn auch nicht offiziell angekündigt, dass das soziale Netz besonders pfiffige Spieler als potenzielle Mitarbeiter im Blick hat. Damit würde sich der Kreis zum Hackathon schließen: Auch bei solchen Wettbewerben suchen die Veranstalter oft nach begabten Entwicklern. (rme)