Bis zum 11. November können sich Experten mit Vorträgen oder Workshops für die Entwicklerkonferenz rund um das Internet der Dinge bewerben. Inzwischen sind auf der Website neun Vorträge von diesem Jahr als Video zu finden.

Die Entwicklerkonferenz building IoT 2017 findet vom 3. bis 5. Mai 2017 in Heidelberg statt. Noch bis zum 11. November können Experten ihre Vorschläge für Vorträge mit 40 oder 75 Minuten Länge sowie ganztägige Workshops als Antwort auf den Call for Proposals einreichen.

Dabei sind sowohl Grundlagen als auch spezielle Techniken gefragt. Auch die Verarbeitung der Daten in der Cloud und die Anbindung an Big-Data-Systeme stießen dieses Jahr auf großes Interesse und werden 2017 sicher erneut breiten Zulauf finden. Die Veranstalter suchen zudem Erfahrungsberichte sowohl von Erfolgen als auch über die mit der Implementierung verbundenen Hürden. Zahlreiche Meldungen der jüngeren Zeit belegen, wie wichtig das Thema Security und Safety ist, das schon in diesem Jahr im Fokus stand.

Vortragsvideos der building IoT 2016

Den möglichen Bedrohungen widmete sich auch die Keynote des Sicherheitsexperten Joshua Corman. Das Video von "Cybersafery for the Internet of Eveything" ist für alle Interessierten frei auf der Videoseite der Konferenz-Site verfügbar. Dort finden sich neben der zweiten Keynote auch reguläre Vorträge, die einen Eindruck darüber vermitteln, wie das diesjährige Programm aussah.

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder über Twitter informieren lassen.

Veranstalter der building IoT sind heise Developer, iX und der dpunkt.verlag, die Teil der Heise Gruppe sind. (rme)