Bis zum 22. März können sich Entwickler, Architekten und Projektleiter nun mit Frühbucherrabatt zur Konferenz rund um das Internet der Dinge anmelden.

Um Kurzentschlossenen die Anmeldung zum günstigeren Frühbucherpreis zu ermöglichen, haben die Veranstalter der building IoT 2017 beschlossen, das Angebot um knapp zwei Wochen zu verlängern. Einige mögen vielleicht im Rahmen der diese Woche tagenden Embedded World den Wunsch oder das Bedürfnis verspüren, technisch tiefer in die Themen rund um das Internet der Dinge einzutauchen.

Die building IoT findet dieses Jahr vom 3. bis 5. Mai in Heidelberg statt, nachdem die Premiere in Köln im Vorjahr ausverkauft war. Aufgrund der großen Nachfrage und positiven Resonanz werden die Themen Security und die für das Internet der Dinge relevanten Protokolle erneut im Fokus des Konferenzprogramms stehen. Unzureichend abgesicherte IoT-Geräte haben im vergangenen Jahr unerfreulich viele Schlagzeilen gemacht, und die Konferenz will helfen, mögliche Schwachstellen im Vorfeld zu erkennen. Darüber hinaus gibt es unter anderem Vorträge zum Prototyping und der Datenverarbeitung unter dem Stichwort Big, Fast und Smart Data. Trendthemen wie Blockchain-Architektur und neuronale Netze sowie Praxisvorträge runden das Programm ab.

Keynotes zu Security und IoT-Design

Der Sicherheitsexperte Stefan Strobel wirft in seiner Keynote einen Blick auf den Stand der Gefährdung für den IoT-Sektor im Jahr 2017. Mit Carla Diana konnten die Veranstalter eine Designerin, Autorin und Dozentin als Keynote-Sprecherin gewinnen, die sich besonders dem Aspekt der Interaktion zwischen Menschen und Smart Devices widmet. So trägt ihr Vortrag den Titel "Bringing a Human Touch to IoT through Design". Vier ganztägige Workshops erweitern das Programm aus 36 Vorträgen um einen praktischen Einstieg in das IoT für Softwareentwickler, das Erstellen von REST APIs mit CoAP, einen MQTT Deep Dive sowie einen Praxisworkshop zum WoT-Standard (Web of Things).

Der Frühbucherrabatt für die Anmeldung gilt nun bis zum 22. März. Damit reduziert sich der reguläre Preis der Konferenztickets von 890 Euro auf 770 Euro. Teilnehmer, die einen Workshop zusammen mit der Konferenz buchen, sparen zudem 50 Euro auf den regulären Workshoppreis von 450 Euro. Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Organisatoren auf Twitter folgen.

Siehe dazu auf heise Developer:

Veranstalter der building IoT sind heise Developer, iX und der dpunkt.verlag, die Teil der Heise Gruppe sind.



(rme)