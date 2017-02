Noch bis zum 10. März können sich Entwickler zu reduzierten Preisen zur Konferenz rund um das Thema Internet der Dinge anmelden. Neben Security und aktuellen Entwicklungen gibt es Vorträge zu Big Data, Blockchain und maschinellem Lernen.

Vom 3. bis 5. Mai findet in der Print Media Academy in Heidelberg die building IoT 2017 statt. Aufgrund der äußerst positiven Resonanz zu den Tracks im Vorjahr, widmen sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Vorträge dem Thema Sicherheit. Passend dazu wirft Stefan Strobel in der Eröffnungs-Keynote einen Blick auf den Stand der Gefährdung im Jahr 2017. Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine steht im Mittelpunkt der Keynote, die die Designerin, Autorin und Dozentin Carla Diana mit dem Titel "Bringing a Human Touch to IoT through Design" am zweiten Tag hält.

Entwickler, die Geräte miteinander und mit dem Backend verbinden, bringt die Konferenz auf den aktuellen Stand der Technik. So gibt es Vorträge zu den Neuerungen in MQTT 5 und den aktuellen IoT-Standardisierungsprozessen am W3C. Einige Talks widmen sich darüber hinaus den speziellen Bedürfnissen von Industrie 4.0.

Trendthemen: Neuronale Netze und Blockchain

Eine zentrale Herausforderung im IoT ist die sinnvolle Verarbeitung der anfallenden Datenmengen. Neben Vorträgen zu geeigneten Big-Data-Frameworks und deren Einsatz gibt es auch einen Einblick in die Nutzung neuronaler Netze. Wer sich Gedanken darüber macht, ob und wie sich Blockchain-Architekturen für IoT-Anwendungen verwenden lassen, findet ebenfalls einen passenden Beitrag im Programm der building IoT.

Vier ganztägige Workshops erweitern das Vortragsprogramm um einen praktischen Einstieg in das Internet der Dinge für Softwareentwickler, das Erstellen von REST APIs mit CoAP, einen MQTT Deep Dive sowie einen Praxisworkshop zum WoT-Standard (Web of Things).

Noch bis zum 10. März gilt für die Anmeldung der Frühbucherrabatt, mit dem sich der reguläre Preis der Konferenztickets von 890 Euro auf 770 Euro reduziert. Teilnehmer, die einen Workshop zusammen mit der Konferenz buchen, sparen zudem 50 Euro auf den regulären Workshop-Preis von 450 Euro.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Organisatoren auf Twitter folgen. (rme)