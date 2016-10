Drucken oder belichten? Hard- oder Softcover? Matt oder Hochglanz? In der aktuellen Ausgabe der c't Fotografie geben wir Entscheidungshilfen, damit Ihr Fotoprojekt den Weg zum passenden Fotobuchanbieter findet.

Was darf es sein? Ein opulent gebundenes Fotodenkmal Ihrer Hochzeit, das die Jahrzehnte überdauern soll? Ein robustes Spiralbuch für die nächste Kundenpräsentation? Oder doch ganz einfach ein flexibles Fotomagazin? Für jeden Anlass, Geldbeutel, Geschmack oder Anspruch hält der Fotobuchmarkt mittlerweile ein kaum noch überschaubares Angebot parat.

Nicht ohne Grund, denn die Nachfrage ist enorm. Um die Gunst dieser riesigen Zielgruppe buhlen dutzende Fotobuchdienstleister; der Konkurrenz- und Preisdruck ist entsprechend. Wo jedoch, von wem und in welcher Qualität gedruckt oder belichtet wurde, und wann und wie oft der Drucker gewechselt wird. bleibt den Kunden verborgen. Ein Vergleich der Druck- und Fertigungsqualität ist deshalb wenig aussagekräftig, zumal durchaus einige Anbieter beim selben Dienstleister drucken. Hingegen geben fast alle Anbieter inzwischen eine Zufriedenheitsgarantie. Wenn es also mal Ärger mit der Druckqualität gibt, stehen die Chancen auf eine Reklamation gut.

Statt eines unsinnigen Tests finden Sie in aktuellen Ausgabe der c't Fotografie deshalb viele Tipps, welche Bilder sich für welchen Typ Fotobuch eignen. Anhand einer Checkliste können Sie selbst herausfinden, welcher Anbieter und welches Angebot zu Ihrem Projekt passt. Zudem stellen wir die Vor- und Nachteile der vielen verschiedenen Produkte heraus und beraten, wie Ihnen fehlerhafte Lieferungen nicht selbst in die Schuhe geschoben werden. Das Angebot von zehn Anbietern haben wir genauer unter die Lupe genommen.

Die weiteren Themen im Überblick



Stative zählen immer noch zum wichtigsten Zubehör. Im Test sind acht Kandidaten bis zwei Kilogramm. Reisestative im Test. Stative zählen immer noch zum wichtigsten Zubehör. Wir haben leichte Stativsets auf ihre Stabilität und Reisetauglichkeit getestet und beraten Sie dabei, worauf Sie beim Kauf achten müssen. Alle Stative wiegen weniger als zwei Kilo, tragen mehrere Kilogramm Kamera und sind handlich auf weniger als 50 Zentimeter Länge zusammenklappbar. In dem recht homogenen Testfeld sind die Unterschiede groß – sowohl bei der Qualität als auch beim Preis.

Motivwelt am Meer. Küstenlandschaften bieten eine Fülle an Motiven mit fotografischem Suchtpotential. Thomas Hinze zeigt, wie sich Dünen, Felsen, Strandgut und Wellen in Szene setzen lassen. Für einen weiteren Meeresbeitrag hat sich Fotograf und Fotokünstler Pavel Kaplun für uns auf See begeben, um zu zeigen, dass es nicht nur in den Hafenstädten vieles zu entdecken gibt, sondern sich auch die imposanten Kreuzfahrtschiffe selbst als Motiv oder als Ausgangspunkt für beeindruckende Kulissen anbieten.



Der Inhalt der c't Fotografie im Überblick Ein Monitorbild als Fotohintergrund. Es gibt viele Wege, ein Modellauto eindrucksvoll in Szene zu setzen. Zum Beispiel kann man das kleine Fahrzeug unter freiem Himmel, vor einer realistischen Kulisse aus Landschaft und Häusern fotografieren. Um weniger vom Wetter abhängig zu sein, kann man sich den passenden Hintergrund aber auch auf einem Bildschirm anzeigen lassen und so auch im tiefsten Winter für Sommer-Feeling sorgen. Mit ein paar Tricks ist das Ergebnis nicht von der Realität zu unterscheiden.

Die komplette Inhaltsübersicht der c't Fotografie 6/2016, den Überblick über das Zusatz-Material auf DVD, Vorschaubilder und das Editorial finden Sie im heise Shop. Die Ausgabe können Sie ab sofort für 9,90 Euro bestellen – der Versand ist bis zum 20.11. kostenfrei – oder ab Montag, 24. Oktober, am Kiosk kaufen. (pen)