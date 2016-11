Im neuen c’t Hardware-Guide lesen Sie die wichtigen aktuellen Hardware-Entwicklungen und Lösungen für die günstige Aufrüstung Ihres Rechners. Dazu kommen umfangreiche Testberichte über Mainboards, Riesenfestplatten, 4K-Monitoren und mehr.

Produkttests, Kaufberatung und Praxistipps – mit diesem inhaltlichen Dreiklang bringt Sie der c’t Hardware-Guide 2017 auf aktuellen Stand in Sachen Hardware. Sie erfahren in dem Sonderheft der c’t, wie Sie neue Hardware auswählen, um bestehende Systeme aufzurüsten und dabei Probleme zu vermeiden. So wird unter anderem anschaulich erklärt, wie Sie von der Festplatte auf eine schnelle SSD umsteigen, wie Sie Ihr System für 150 Euro clever aufrüsten oder welche Besonderheiten beim Upgrade

von Notebooks und Mini-PCs zu beachten sind.

Darüber hinaus bietet der c’t Hardware-Guide jede Menge fundierter Tests von Hardware-Komponenten: Mainboard bis Mini-PC, Riesen-Festplatte bis SSD und Grafikkarte bis 4K-Monitor wurden von uns intensiv unter die Lupe genommen. Dazu stellen wir Ihnen auf mehr als 20 Seiten Windows-Notebook-Alternativen zum MacBook vor.

In der umfangreichen Rubrik "Know-how und Beratung" erhalten Sie fundierte und verständliche Antworten auf Fragen wie: Wie funktioniert ein Mainboard? Was befindet sich in einem NAS? Wie löse ich Hardware-Probleme?

Den c't Hardware-Guide gibt es im heise-Shop für 12,90 Euro und ab Montag, 14. November, an den Verkaufsstellen. Die PDF-Ausgabe kostet 9,99 Euro, ebenso wie die Kindle-Ausgabe bei Amazon. (sea)